Wolfsburg: Auto brennt auf Theaterparkplatz vollständig aus

Wolfsburg. Der Wagen stand in der Nacht zu Sonntag plötzlich in Flammen. Die Wolfsburger Polizei geht von Brandstiftung aus – und bittet um Hinweise.

In der Nacht zu Sonntag hat an der Braunschweiger Straße in Wolfsburg ein Auto gebrannt. Laut Polizei entstand ein hoher Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an – die Polizei geht von einer Brandstiftung aus.

Gegen 3.44 Uhr hatte ein zufällig vorbeikommender Zeuge den brennenden BMW auf dem Theaterparkplatz entdeckt und umgehend die Feuerwehr verständigt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wagen bereits in Vollbrand. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte allerdings verhindern, dass die Flammen auf nahe gelegene Büsche übergriff.

Das Auto wurde vollständig zerstört, der Schaden liegt bei etwa 25.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, sollen sich beim 1. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 melden.

