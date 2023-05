Diebe stehlen Maschinen von Hattorfer Feuerwehrneubau-Baustelle

Unbekannte sind zwischen Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, auf die Baustelle des Feuerwehrneubaus in der Krugstraße in Hattorf eingedrungen und haben diverse Baumaschinen gestohlen. Insgesamt dürfte nach ersten Schätzungen dabei ein Schaden von mindestens 10.000 Euro entstanden sein. Bei dem Tatort handelt es sich um das umzäunte Baugelände für den Feuerwehrhausneubau der Freiwilligen Feuerwehr Hattorf an der Einmündung Krugstraße, Ecke Beienroder Straße, berichtet die Polizei.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die derzeit unbekannten Täter mit einem Kraftfahrzeug über die Krugstraße an das Baustellengelände. Hier zerstörten sie das Schloss des Hauptzugangstores und gelangten auf das innere Baustellengelände. Anschließend machten sie sich an einem dortigen Baucontainer zu schaffen und öffneten mit brachialer Gewalt die Zugangstür. Die Baugeräte in dem Container stahlen sie, verluden diese auf ein Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen berichteten den aufnehmenden Beamten von einem hellen Kastenwagen, möglicherweise ein VW Transporter, mit dunklem Kotflügel auf der Fahrerseite, der am Mittwochvormittag und Mittwochabend im unmittelbarem Baustellenbereich beobachtet wurde. Da das Baustellengelände des Feuerwehrhausneubaus an der Krugstraße direkt an der Ortsdurchfahrt und gegenüber einem Wohngebiet liegt, hoffen die Ermittler darauf, dass Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben. Insbesondere interessieren sich die Beamten für Beobachtungen hinsichtlich des hellen Kastenwagens. Möglicherweise ist dieser helle Transporter Anwohnern des Wohngebiets am Kahlenberg oder weiteren Zeugen aufgefallen. Hinweise: (05361) 46460.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Wohnungsmieter überrascht Einbrecher – und verfolgt ihn

Am Mittwochmorgen überraschte ein Wohnungsmieter am Dunantplatz einen Einbrecher. Er verließ für eine kurze Zeit seine Wohnung. Als er zurückkehrte, stand plötzlich ein ihm fremder Mann in seiner Wohnung. Als der Mieter den Unbekannten ansprach, was er da mache, flüchtete der Einbrecher umgehend. Der Mieter nahm die Verfolgung auf, konnte den Flüchtenden jedoch nicht mehr einholen.

Während der Verfolgung war eine Passantin auf die Situation aufmerksam geworden und hatte geistesgegenwärtig bereits die Polizei verständigt. Die Beamten fahndeten umgehend mit mehreren Streifenwagen in der Umgebung, konnten den Einbrecher jedoch nicht antreffen. Der Einbrecher war zwischen 45 und 50 Jahre, etwa 1,80 Meter groß und hatte dunkle lockige Haare sowie einen Drei-Tage-Bart. Er trug eine dunkle Tasche bei sich. Hinweise: (05361) 46460.

Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin in Wolfsburg

Die Polizei warnt abermals vor falschen Handwerkern in Wolfsburg. Am Donnerstagvormittag erwischte es eine 84 Jahre alte Seniorin im Bereich der Lessingstraße. Gegen 11 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Mieterin. Es stand eine unbekannte männliche Person vor der 84-Jährigen und gab sich als Handwerker aus, der Arbeiten ausführen müsse, da das Trinkwasser verunreinigt sein soll. Da die Seniorin zwar keinen Installateur wohl aber Maler erwartete, ließ sie den Unbekannten arglos in ihre Wohnung und ließ dabei die Wohnungstür offen stehen.

Die Rentnerin wurde durch den Unbekannten ins Badezimmer gebeten, wo sie den Brausekopf halten sollte, während der Unbekannte sämtliche Wasserhähne auf und zudrehte. Dann verschwand er, meinte aber, dass er gleich wieder zurück käme. Daraus wurde nichts, denn der Unbekannte verschwand auf nimmer wiedersehen. Die Seniorin schaute daraufhin nach, ob etwas fehlen würde und stellte fest, dass 1.500 Euro Bargeld aus ihrer Geldbörse verschwunden waren. Möglicherweise hatte sich ein zweiter Täter in die Wohnung geschlichen oder der Unbekannte hatte sich ihres Bargelds bemächtigt. Der falsche Handwerker war männlich, etwa 50 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er hatte eine stabile Figur und sprach Deutsch, ohne Akzent. Bekleidet war er mit einer dunklen Lederjacke, dunklen Hose, einem Pullover mit Muster, sowie einer schwarzen Kappe auf dem Kopf und schwarzen Schuhen an den Füßen. Auf der Nase hatte er eine Brille mit grauroten Rand und großen Gläsern. Hinweise: (05361) 46460.

red

