Vorfahrt in Wolfsburg missachtet: 32-Jährige schwer verletzt

Wolfsburg. Zwischen Hattorf und Mörse ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen. Es gibt zwei Verletzte. Die Details.

Eine 32-Jährige wurde schwer verletzt bei dem Unfall in Wolfsburg (Archiv).

Ein Verkehrsunfall mit einem Leicht- und einer Schwerverletzten sowie einem Sachschaden von mindestens 10.000 Euro hat sich am Donnerstagabend auf der Landesstraße 294 zwischen den Ortschaften Hattorf und Mörse ereignet. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 64 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Helmstedt gegen 18.40 Uhr mit seinem Skoda Karoq die Straße Lehmkuhlenfeld und wollte nach links auf die Landesstraße 294 in Fahrtrichtung Hattorf abbiegen. Hierbei übersah er eine 32 Jahre alte Autofahrerin aus Wolfsburg, die mit ihrem VW Golf die L294 aus Hattorf in Richtung Mörse befuhr.

Zwei Fahrzeuge waren bei dem Unfall in Wolfsburg beteiligt. Foto: Polizei Wolfsburg

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der 64-Jährige leicht und die 32-Jährige schwer verletzt wurde. Während der 64 Jahre alte Skoda-Fahrer nach ambulanter Behandlung im Rettungswagen entlassen werden konnte, kam die 32 Jahre alte Golf-Fahrerin mit einem weiteren Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Hattorf war ebenfalls im Einsatz sperrte die L 294, leitete den Verkehr um und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf.

