Wolfsburg. Das sanierungsbedürftige Haus am Rothenfelder Markt in der Wolfsburger Innenstadt steht seit Jahren leer. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Das Fachwerkhaus am Rothenfelder Markt 28 ist seit vielen Jahren unbewohnt. Am Mittwochabend brannte es in dem Gebäude.

Blaulicht Feuer in Wolfsburger Fachwerkhaus – Polizei sucht Brandstifter

Seit mehr als zehn Jahren steht das Fachwerkhaus am Rothenfelder Markt in der Wolfsburger Innenstadt leer. Mehrfach ist es dort zu Vandalismus gekommen. Am Mittwochabend um 17.53 Uhr wurde die Feuerwehr von einer aufmerksamen Passantin alarmiert, die Rauch wahrgenommen hatte, der aus dem Haus drang.

Brand im leerstehenden Fachwerkhaus am Rothenfelder Markt

„Die Berufsfeuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, so dass ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Haus verhindert werden konnte. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Brandermittler von einer vorsätzlichen Brandlegung aus“, teilte Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch mit. Gebrannt habe es lediglich im Gebäude. Menschen seien nicht verletzt worden. Wie der oder die Brandstifter ins Haus eingedrungen sind, dazu machte die Polizeisprecherin keine Angaben. Allzu schwierig dürfte das aber nicht gewesen sein, in das bruchfällige Haus einzubrechen. Die Ermittlungen zu den Tätern und auch zur Schadenshöhe laufen, sagte Melanie aus dem Bruch.

Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich beim 1. Fachkommissariat in Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden.

Fachwerkhaus in Wolfsburg seit vielen Jahren unbewohnt

Das Fachwerkhaus am Rothenfelder Markt liegt seit mehr als einem Jahrzehnt in einem Dornröschenschlaf. Die unbewohnten Jahre haben dem schon 2015 stark sanierungsbedürftigen Gebäude alles andere als gut getan. Das Feuer wird den Zustand noch einmal verschlechtert haben. Die Stadt Wolfsburg hatte 2015 zunächst geplant, das alte Haus neben dem Amtsgericht für das Centro Italiano abzureißen. Nach einem öffentlichen Aufschrei änderte sie den Plan dahingehend, das Fachwerkhaus für die italienischen Vereine aufwendig zu rekonstruieren und um einen Saalanbau zu erweitern. Doch die Diesel-Krise und die daraus resultierende Haushaltssperre kamen dazwischen.

Fachwerkhaus weist starke Mängel auf

In einem von der Stadt beauftragten Gutachten wurden an dem alten Gemäuer schon vor 2015 Mängel ohne Ende festgestellt: Ameisen, Hausbock, Nagetiere und Nassfäule hatten Holzkonstruktionen und Wände angegriffen, Nagerkäfer die Holzfußböden. Balken, Sparren und Träger im Dachstuhl waren marode. Im Erdgeschoss wurde Feuchtigkeit festgestellt. Die Elektroinstallation befand sich in einem schlechten Zustand, genauso wie das gesamte Heizungssystem.

„Das Objekt wird bis zum Zeitpunkt der Veräußerung durch die Stadt Wolfsburg gegen Einbruch und Vandalismus und im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht regelmäßig überwacht“, versichert die Kommune Anfang 2022. „Reparaturen werden im Rahmen des Gebäudeerhalts durchgeführt.“ Dass sich jemand findet, der das alte Gemäuer im Herzen der Stadt saniert, ist nach dem Brand unwahrscheinlicher denn je.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de