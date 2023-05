Volksbank BraWo gibt fürs Wolfsburger Ehrenamt 51.773 Euro

Claudia Kayser (links), Leiterin der Direktion Wolfsburg, mit den Vertretern der Vereine und Organisationen bei der Übergabe der Spenden in der Wolfsburger Hauptstelle der Volksbank BraWo am Mühlengraben.

21 Vereine und Institutionen können sich über eine Spende der Volksbank BraWo in Höhe von 51.773 Euro freuen. Die Übergabe erfolgte in der Wolfsburger Hauptstelle der Volksbank BraWo am Mühlengraben an die Vertreter der Organisationen, wie die Bank mitteilt. Die Fördergelder stammen aus den Reinerträgen des VR-Gewinn-Sparens des Jahres 2022.

„Ich freue ich mich sehr, den vielen Vereinen und Institutionen aus Wolfsburg und Umgebung diese finanzielle Unterstützung anbieten zu können. Sie leisten hervorragende Arbeit für das gesellschaftliche Miteinander – und das in der Regel ehrenamtlich. Deswegen sind viele Vereine auf Spenden angewiesen, um weiterhin so viel bewirken und Gutes tun zu können. Ein großer Dank gilt auch allen Gewinnsparern, die dies ermöglicht haben“, erläuterte Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank BraWo. Die Vereinsvertreter seien begeistert von der finanziellen Unterstützung gewesen, die sie ganz unterschiedlich verwendet hätten. Die Diakoniestation Wittingen habe einen Fernseher angeschafft. In Sandkamp fahre jetzt ein Aufsitzrasenmäher zur Pflege der Rasenflächen über den Platz des Sportvereins, und die Freiwillige Feuerwehr Heiligendorf freue sich über neue Wetterschutzjacken.

red

