Installation der Künstlerin Rosi Marx am Schloss Wolfsburg

Mit der Installation Cadmiumgelbcitron interpretiert die Wolfsburger Künstlerin Rosi Marx das Bodendenkmal vor den Schlossremisen des Schlosses Wolfsburg neu. Das Projekt wird bis zum 30. September zu sehen sein, teilt die Stadt Wolfsburg mit.

Schlossumfeld wird künstlerisch interpretiert

Eine öffentliche Einführungsveranstaltung zur Installation wird es am Sonntag, 14. Mai, um 11 Uhr in Anwesenheit der Künstlerin vor Ort geben. Das Schloss sei ein Platz der künstlerischen Auseinandersetzung. Hieran knüpfe das M2K der Stadt Wolfsburg an, wenn es Wolfsburger Künstlern und Künstlerinnen fortan einmal jährlich die Gelegenheit gebe, das Bodendenkmal und so auch einen Teil des Schlossumfeldes künstlerisch zu interpretieren. Damit gehe das städtische Kulturinstitut neue Wege. Ursprünglich gab es der Stadt zufolge vor der Corona-Pandemie regelmäßig Ausstellungen von bekannten heimischen Künstlern im Gewölbekeller des Schlosses. Mit der Verlagerung in den öffentlichen Raum möchte das M2K Kunst noch erlebbarer machen. Den Anfang mache jetzt die Installation von Rosi Marx.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Knalliger Farbton Cadmiumgelbcitron

„Der knallige Farbton Cadmiumgelbcitron sorgt dafür, dass das Bodendenkmal – Reste der ursprünglichen Ummauerung des inneren Wassergrabens – ganz anders wahrgenommen und hinterfragt wird“, unterstreicht Monika Kiekenap-Wilhelm, Leiterin des M2K. „Die Installation von Rosi Marx ist ein gutes Beispiel dafür, wie man über Veranstaltungen im öffentlichen Raum das Schloss noch weiter beleben kann“, erklärt Andreas Meyer, Leiter des Geschäftsbereichs Kultur der Stadt Wolfsburg. Rosi Marx studierte in Bielefeld. Seit 1988 lebt und arbeitet sie in Wolfsburg, ist Mitglied im Bund Bildender Künstler Braunschweig (BBK) und seit dem Jahr 2000 auch Mitglied der Künstlergruppe auf Burg Neuhaus, die seit kurzem BAzwo heißt. 2018 gewann sie den „ARTI“, den Preis des Kunstvereins Wolfsburg.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de