SV Sandkamp bietet neue Anlage für Basketball

Sie waren bei der Eröffnung der Basketballanlage in Sandkamp dabei: (von links) Robin Scheil, Dennis Weilmann, Francescantonia Garippo und Ralf Todtenhöfer.

Auf der Sportanlage des SV Sandkamp 1921 ist die neue Basketballanlage offiziell im Beisein von Vertretern aus dem Rathaus und der Kommunalpolitik in Betrieb genommen worden. Nicht nur die jungen Sportler waren begeistert, auch den Verantwortlichen war die Freude gewissermaßen ins Gesicht geschrieben, dass sich viele Dinge unkompliziert umsetzen lassen, wenn alle an einem Strang ziehen, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann versuchte auch gleich, einige Bälle im Korb unterzubringen, was nach einigen Versuche auch gelang. Dazu kamen noch Vorsitzender Ralf Todtenhöfer, Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo und Robin Scheil, Vorsitzender des Sportausschusses, um nach der offiziellen Inbetriebnahme die Anlage gleich mal auszuprobieren.

Juriy (12) und Max (13) zeigten den Männern dann, wie mit der roten Kugel geworfen und getroffen wird. „Wir sind fast jeden Tag hier, das ist cool, dass es die Körbe jetzt in Sandkamp gibt“, wird Max in der Mitteilung zitiert.

Im Bereich der alten Tennisanlage

Die neue Anlage steht auf dem alten Tennisplatz, der schon seit Jahren nicht mehr für den weißen Sport genutzt werde, weil eine neue Tennisanlage gebaut worden sei. „Jugendliche hatten mich im November 2022 angesprochen, weil sie gerne Basketball spielen wollten. Aber für ein paar Leute konnten wir im Verein keine zusätzliche Sparte einrichten“, so Ralf Todtenhöfer. Auch beim Ortsrat Sandkamp meldeten sich die Jugendlichen und fragten an, ob nicht im Dorf eine solche Anlage aufgebaut werden könne. Also meldete sich wiederum der Ortsrat beim Verein, heißt es.

Das Basketballfeld sei nun eine Gemeinschaftsleistung zwischen Stadt, Ortsrat und dem SV Sandkamp. Todtenhöfer habe Ende November einen Antrag bei der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung gestellt. „Und schon am 17. Dezember war die Genehmigung da. 2200 Euro an Fördermitteln wurden zur Verfügung gestellt“, berichtete der Vorsitzende. Insgesamt habe die Anlage 4600 Euro gekostet, weil die Baupreise angestiegen seien. Die andere Hälfte der Kosten habe der Ortsrat finanziert.

Vier Monate von Idee bis Ausführung

Innerhalb von vier Monaten sei das Projekt von der Idee bis zur Ausführung umgesetzt worden. Der Sportplatz sei am 14. April aufgebaut worden. Das sei auch den Jugendlichen nicht verborgen geblieben. „Die haben den Platz sofort in Beschlag genommen“, so Todtenhöfer. Oberbürgermeister Dennis Weilmann habe dem Verein für das Engagement gedankt. Das zeige, dass Wolfsburg eine Sportstadt sei und für alle etwas getan werde.

Last-Minute-Tor rettet Sport Union Punkt gegen Sandkamp

Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo: „Ich bin froh, dass wir hin und wieder Dinge machen, die vollkommen unbürokratisch sind. Aus ursprünglich nur einem geplanten Basketballkorb sei eine ganze Anlage geworden. In nicht allzu ferner Zukunft sollen laut Verein an gleicher Stelle Outdoor-Tischtennisplatten aufgestellt werden.

red

