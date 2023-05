Die Wolfsburger Polizei sucht den oder die Brandstifter, die auf einem Parkplatz am Schloss einen VW-Golf angezündet haben.

Polizei/Wolfsburg Wolfsburg: VW-Golf wird am Schloss in Brand gesetzt

Komplett zerstört wurde ein VW-Golf, den bislang Unbekannte am frühen Sonntagmorgen in Brand setzten. Die Polizei sucht Zeugen.

„Es gibt Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung“

Vor allem der Schauplatz der Tat ist ungewöhnlich. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, gegen 5 Uhr, brannte nach Angaben der Polizei auf dem Parkplatz südlich des Wolfsburger Schlosses ein Pkw aus ungeklärter Ursache aus.“ Der VW-Golf wird dabei vollständig zerstört. Es gibt Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung des Wagens. Der Pkw wird deshalb zur Spurensuche sichergestellt“, heißt es im Polizeibericht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wolfsburg 05361-4646-0 in Verbindung zu setzen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de