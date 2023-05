Wolfsburg. Ein mitternächtliches Treffen artete in eine Schlägerei aus. Auf das am Boden liegende Opfer wurde eingetreten.

Am Mahnmal auf dem Kliversberg kam es zu der Schlägerei, bei der einer der Beteiligten verletzt wurde.

Wolfsburg/Polizei Wolfsburg: Prügelei am Klieversberg-Mahnmal

Ein nächtliches Treffen junger Leute am Mahnmal auf dem Klieversberg endete für einen der Beteiligten böse. Die Polizei ermittelte die beiden Täter.

Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

Das war passiert: Am Sonntag Morgen gegen 00.40 Uh hielten sich nach Angaben der Polizei 10 junge Erwachsene am Mahnmal auf. „Im weiteren Verlauf kam es zu einer Streitigkeit zwischen 3 Personen, die in eine Schlägerei ausartete. Dabei schlugen und traten 2 Täter auf ein auf dem Boden liegendes Opfer ein. Das Opfer wurde dabei im Gesicht verletzt“, heißt es im Polizeibericht. Die beiden Täter erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de