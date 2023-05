Heftige zwei Stunden für Wolfsburger Berufsfeuerwehr

Innerhalb von zwei Stunden ist die Berufsfeuerwehr Wolfsburg am Mittwoch zu diversen Einsätzen ausgerückt. Neben mehreren Einläufen von Brandmeldeanlagen riefen Zeugen die Kräfte der Berufsfeuerwehr zu einem ausgelösten Gefahrenmelder in das Burgwall-Center, teilt die Wehr in einer Mitteilung mit. In der Schlussphase des Einsatzes erreichte die Leitstelle Wolfsburg-Helmstedt ein Hilferuf aus dem Landkreis Uelzen: In Bad Bodenteich war es zu einem Ertrinkungsnotfall gekommen, die Taucherstaffel der Berufsfeuerwehr aus Wolfsburg rückte aus.

Innerhalb kürzester Zeit wurde der Einsatz im Burgwall-Center beendet, und die Einsatzkräfte fuhren alarmmäßig die Hauptwache an, um schnellstmöglich überörtliche Hilfe zu leisten zu können. Der Einsatz konnte auf Anfahrt abgebrochen werden, da die Kräfte vor Ort die Person bereits fanden. Bei allen Einsätzen war die Berufsfeuerwehr mit dem Löschzug sowie bei dem Einsatz in Bad Bodenteich mit der Taucherstaffel im Einsatz.

