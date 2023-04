VW-Qualitätssicherung bleibt in Frauenhand

Zum 1. Mai übernimmt Elvira Tölkes die Leitung der Qualitätssicherung bei der Marke Volkswagen Pkw. In dieser Funktion berichtet sie an den Vorstandsvorsitzenden der Marke Volkswagen Pkw, Thomas Schäfer. Ihre Vorgängerin Christiane Engel wird als Sprecherin der Geschäftsführung und Geschäftsführung Technik zum Volkswagen-Standort Osnabrück wechseln. Das teilte VW am Donnerstag mit.

„Das Qualitätsniveau unserer Fahrzeuge aufs nächste Level heben“

Tölkes verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung, der Produktion sowie der Qualitätssicherung im Automotive-Bereich. Markenchef Schäfer wird in der Pressemitteilung so zitiert: „Christiane Engel hat in der Qualitätssicherung der Marke Volkswagen entscheidende Weichen gestellt, um aus Volkswagen eine echte ‚Love Brand‘ mit 100 Prozent Kunden-Fokus zu machen: Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir wieder Top-Qualität bei Materialien, Verarbeitung, Software und digitalen Diensten unserer Produkte erreichen. Mit Elvira Tölkes gewinnen wir eine ausgewiesene und erfahrene Expertin. Ihre Aufgabe wird es sein, den von Christiane Engel eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen und das Qualitätsniveau unserer Fahrzeuge aufs nächste Level zu heben. Top-Qualität bei Materialien, Verarbeitung, Software und digitalen Diensten spielt eine entscheidende Rolle, um von unseren Kundinnen und Kunden wieder als ,Love Brand‘ wahrgenommen zu werden.“

Ihre Karriere begann 1992 bei Opel

Tölkes ist seit 2018 im Volkswagen-Konzern in verschiedenen Managementpositionen tätig. Zuletzt verantwortete sie bei Audi seit 2020 die Leitung eines strategischen Projekts zur digitalen Transformation im Bereich Software Update Management und Cyber Security. Zuvor war sie als Vice President Body Engineering für die Entwicklung des Exterieurs, Interieurs, der Fahrzeugsicherheit sowie des Thermomanagements der neuen Audi- Fahrzeugmodelle zuständig. Ihre Karriere in der Automobilindustrie begann die Diplom-Ingenieurin bei Opel im Jahr 1992 nach einem Maschinenbaustudium an der Technischen Universität Kaiserslautern. Ab 2011 übernahm Tölkes die Leitung des Motoren- und Komponentenwerks in Kaiserslautern und verantwortete ab 2014 die Leitung des Werks in Eisenach. Vor ihrem Wechsel in den Volkswagen-Konzern war sie zuletzt als Vice President Qualität bei Opel tätig. Mit mehr als 1200 Mitarbeitenden betreut die Qualitätssicherung der Marke Volkswagen Pkw insgesamt 28 Produktionsstandorte über alle Fahrzeugklassen hinweg.

Lesen Sie auch:

Wöchentlich erfahren, was rund um den Volkswagen-Konzern passiert: Hier kostenlos für den wöchentlichen VW-Newsletter anmelden!

red/tok

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de