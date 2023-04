Agentur für Arbeit Arbeitslosigkeit in Wolfsburg bleibt konstant

Die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Wolfsburg der Agentur für Arbeit Helmstedt ist von März auf April geringfügig um 2 auf 3976 Personen gestiegen, wie die Agentur für Arbeit mitteilt. Das waren 289 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr, heißt es. Die Arbeitslosenquote betrug im April 5,9 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 5,4 Prozent, so die Agentur für Arbeit. Dabei hätten sich 761 Personen arbeitslos gemeldet, 35 mehr als vor einem Jahr, und gleichzeitig hätten 771 Personen ihre Arbeitslosigkeit beendet (+90). Seit Jahresbeginn habe es insgesamt 3098 Arbeitslosmeldungen gegeben, das sei ein Plus von 200 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; demgegenüber stünden 3026 Abmeldungen von Arbeitslosen (+414).

Fachkräfte für offene Stellen fehlen

„Insgesamt verzeichneten wir im April etwas weniger Arbeitslose als im Vormonat. Regional gab es jedoch Unterschiede. Während die Arbeitslosenzahlen im Landkreis Helmstedt anstiegen, blieben sie in Wolfsburg konstant und nahmen im Landkreis Gifhorn ab“, erläutert Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt, und fährt fort: „In diesem Monat verzeichneten wir im Zuge der weiteren leichten Frühjahrbe-lebung erfreulicherweise mehr neugemeldete Stellen als noch im März, dennoch liegt der Zugang noch deutlich unter dem Rekordhoch des letzten Jahres. Nichtsdestoweniger haben wir mit über 3800 offenen Stellen weiterhin einen hohen Bestand an Arbeitsplätzen, die es zu besetzen gilt. Aber: Über 3000 dieser Arbeitsplatzvakanzen erfordern Fachkräfte, Experten oder Spezialisten. Diese Bedarfe sind immer schwerer zu decken, daher möchten wir einmal mehr an das neue Ausbildungsjahr ab Sommer erinnern. Wer noch einen Ausbildungsplatz sucht, egal ob als Berufseinstieg nach der Schule oder als Erwachsener mit dem Ziel, den Abschluss nachzuholen, ist bei uns richtig. Wir helfen gern, den passenden Berufsweg oder die individuell richtige Ausbildung zu finden.“

red

