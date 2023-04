Johannes-Kita in Vorsfelde feiert ihren 60. Geburtstag

Das Kinder- und Familienzentrum Johannes feiert Jubiläum – und zwar den 60. Geburtstag plus sechs: 60 Jahre für den Johannes-Kindergarten und sechs Jahre für das Familienzentrum. Zum Festakt am Donnerstag war auch Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann geladen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Zweigeschossiger Neubau für das Grundstück am Erlenweg

Als erste Kindertagesstätte in Vorsfelde wurde der Johanneskindergarten am 1. Februar 1963 eröffnet, heißt es in der Mitteilung. Vorläufer sollen zwei Eisenbahnwaggons gewesen sein. Seit dieser Zeit habe sich der Betreuungsbedarf verändert, so dass die Betreuungszeiten stetig ausgeweitet wurden.

2001 wurde eine Kindergartengruppe zur Krippengruppe für jüngere Kinder umgewandelt. 2007 wurde eine Kooperationsvereinbarung mit der Moorkämpeschule unterzeichnet, mit Hort und Schulkindbetreuung entstanden Betreuungsgruppen für Erst- bis Viertklässler. 2012 wurde die Hortgruppe geschlossen und die gesamte Kita in die Moorkämpeschule ausgelagert.

„Im Rahmen des großen Sanierungsprogramms der Stadt bekam die Johannes-Kita einen zweigeschossigen Neubau für das Grundstück am Erlenweg“, heißt es in der Mitteilung. Am 31. Oktober 2013 erfolgte der Umzug, und seitdem können an diesem Standort 80 Kinder in zwei Krippen- und zwei Kita-Gruppen betreut werden. 2017 gab es einen großen Umbruch: Leiterin Edeltraut Cordes wurde nach mehr als 35 Jahren in den Ruhestand verabschiedet, Nicole Kleinert übernahm die Leitung der Johannes-Kindertagesstätte.

Umbenennung in Kinder- und Familienzentrum Johannes

Doch damit nicht genug: Im selben Jahr erfolgt die offizielle Umbenennung in Kinder- und Familienzentrum Johannes. Noch nicht lange her ist ein weiterer Umbruch: Zum 1. Januar 2023 gab die Johannes-Gemeinde Vorsfelde die Trägerschaft an den Propsteiverband Braunschweiger Land mit Sitz in Helmstedt ab.

Mit einer Festwoche feierte die Kita das Jubiläum. Für die Kinder gab es Feierlichkeiten mit regionalen Schwerpunkten wie deutsch, osteuropäisch, kurdisch-arabisch sowie süd- und mittelamerikanisch. Am Dienstag fand ein Ehemaligen-Café statt, zu dem ehemalige Kinder, Eltern, Großeltern und Mitarbeitende geladen waren.

Doch mit dem Festakt am Donnerstag sind die Feierlichkeiten unter dem Motto „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“ noch nicht vorbei. Ein weiterer Höhepunkt des Jubiläumsjahres soll das große Sommerfest als Jahrmarkt am Freitag, 8. September, werden, heißt es in der Mitteilung.

