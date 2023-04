Fallersleben. Erstmals veranstaltet der Heimat- und Verkehrsverein auf dem Schlosshof in Fallersleben heute einen Frühlingsmarkt. Auch Kunsthandwerker sind dabei.

Auf dem Schlosshof und im Schlosspark in Fallersleben richtet der Heimat- und Verkehrsverein heute den ersten Frühlingsmarkt aus. Es gibt Kunsthandwerk und einiges mehr.

Märkte in Wolfsburg

Märkte in Wolfsburg Das bietet die Frühlingsmarkt-Premiere in Fallersleben

Ein neues Event gibt es im Veranstaltungskalender für Fallersleben: Der Heimat- und Verkehrsverein veranstaltet am heutigen Sonntag zum ersten Mal einen Frühlingsmarkt. Zur Premiere im Schlosshof gibt’s ein vielfältiges Programm.

Am Vormittag hat der Markt begonnen. Er findet heute in der Zeit von 11 bis 18 Uhr statt. „Nach dem gelungenen Herbstmarkt im vergangenen Jahr soll nun auch dieser Frühlingsmarkt zu einer erfolgreichen Veranstaltung des Vereins werden“, teilte Sandra Berdin für den Heimat- und Verkehrsverein mit.

Kunsthandwerker auf dem Schlosshof in Fallersleben

Kunsthandwerker bieten ihre Waren auf dem Schlosshof in der Hoffmannstadt und auf der angrenzenden Schlosswiese an, kündigte der Verein an. Bereits bekannte Aussteller des Herbstmarktes sowie neue Aussteller werden das Programm vervollständigen. Die Besucher erwarten unter anderem Floristik, Kräuter, Näh- und Strickwaren, Geschenkideen, handgemachte Körperpflegeprodukte, Honig, Postkarten und Bilder sowie Holz- und Steindekoration.

Der Heimat- und Verkehrsverein bietet in seinem Vereinshäuschen hausgemachte Suppen und von den Ausstellern selbst gebackenen Kuchen zum Kauf an. Der Eintritt ist kostenfrei.

