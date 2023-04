Wolfsburg: Messe „Unser Haus“ gibt Tipps für Traum vom Eigenheim

Wolfsburg. Im Congress-Park informieren am 22. und 23. April viele Aussteller über das, was wichtig ist. Ein Schwerpunkt hat mit der Energiekrise zu tun.

Der erste Tag der Messe „Unser Haus“ im Congress-Park in Wolfsburg hat begonnen.

Es geht um den Traum vom eigenen Haus: Um den wahr werden zu lassen, informieren an diesem Wochenende viele Aussteller im Congress-Park in Wolfsburg über alles Wichtige zu Neubau, Bestandsimmobilien und Grundstücken. Experten-Vorträge runden das Programm der Messe „Unser Haus“ heute und morgen ab.

Die Messe soll sich an alle richten, die bauen wollen: Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, findet jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Blackbox im Congress-Park die 22. Auflage der Messe „Unser Haus“ statt. Der Eintritt kostet 3 Euro für Erwachsene. Veranstalter ist die Wolfsburger Messe-Agentur Move.

Auf der Messe zu Bauen und Wohnen in Wolfsburg können die Besucher sich direkt bei den Anbietern informieren. Foto: Michael Uhmeyer / regios24 (Archiv)

Wolfsburger Messe „Unser Haus“ informiert auch über Baufinanzierung

Vorwiegend aus der Region kommen laut Pressemitteilung die Aussteller, die über wertstabile und schlüsselfertige Traumhäuser, Bestandsimmobilien und Grundstücke informieren. Sie beraten auch zu Baufinanzierungen und Fördermöglichkeiten. Ein wichtiger Aspekt in Zeiten steigender Bau- und Baukredit-Preise.

Neben dem Angebot der Aussteller erwartet die Besucher auch ein Vortragsprogramm rund um Bau, Finanzierung und Förderprogramme. „Eine Immobilie ist eine sichere Investition in die Zukunft“, weiß Jens Rosenberg vom Veranstalter Move. „Da gilt es aber auch, die zukünftige Entwicklung der Energie-, Bau- und Finanzierungskosten im Auge zu behalten.“ Gerade in wirtschaftlich eher unsicheren Zeiten vertrauten viele auf „Betongold“ zur langfristigen Wertanlage und wollten für sich und ihre Familien wertstabiles Eigentum schaffen, prognostizieren die Messe-Veranstalter.

Energiesparen ist ein Themen-Schwerpunkt auf der Messe

Ein Schwerpunkt ist das Thema Energie: Experten informieren über die energetische Aufwertung von Bestandsimmobilien und erklären, welche Möglichkeiten Bauwillige bei neuen Bauvorhaben haben, um Energiekosten zu reduzieren und damit langfristig viel Geld einzusparen und das Klima zu schützen.

„In Zeiten steigender Materialpreise und damit schwer zu kalkulierender Gesamtkosten ist es immens wichtig, einen vertrauensvollen Partner rund um die Verwirklichung des eigenen Projektes zu finden“, heißt es in der Ankündigung. Auf der Messe biete sich die Gelegenheit, die Anbieter direkt zu kontaktieren und damit einen wichtigen ersten Eindruck zu erhalten.

