Wolfsburger Welcome Center der Allianz für die Region umgezogen

Offizieller Empfang in den neuen Räumlichkeiten des Welcome Centers in Wolfsburg (von links): Frank Richter, Grünen-Fraktionssprecher, Michael Wilkens, IHK Lüneburg Wolfsburg , Dr. Ulrike Witt, Landesbeauftragte, Houda Araar-Makhlouf, Welcome Center (Allianz für die Region), Simuna Karadzic-Nahler, Welcome Center (Allianz für die Region), Cindy Lutz, MdL, Wendelin Göbel, Allianz für die Region.