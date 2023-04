Dieses Symbolbild zeigt „Fahrradcops“ in Kiel.

Blaulicht Wolfsburg „Fahrradcops“ kontrollieren Radfahrer in Wolfsburg

Die „Fahrradcops“ der Wolfsburger Polizei haben am Donnerstag im Stadtgebiet Zweiräder und Autos kontrolliert, teilt die Polizei mit. Dabei stellten sie 20 Verstöße fest – unter anderem hielten sie sechs Radfahrer an, die durch die Fußgängerzone gefahren waren. Außerdem seien zwei E-Scooter-Fahrer in der Zone unterwegs gewesen.

Polizei erwischt Autofahrer ohne Gurt

Weiter ahndeten die „Fahrradcops“ vier Radler, die in falscher Fahrtrichtung unterwegs gewesen waren und fünf weitere, die im Straßenverkehr verbotswidrig abgebogen waren, teilt die Polizei mit. Auch zwei Autofahrer erwischten die Fahrrad-Polizisten – sie saßen unangeschnallt am Steuer.

red

