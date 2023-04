Klatsche für VW: LinkedOut statt LinkedIn

VW-Personalvorstand Gunnar Kilian am Steuer des aufgewerteten ID.3. Der Top-Manager ist sehr aktiv auf LinkedIn.

LinkedOut statt LinkedIn: Volkswagen taucht in der Liste der 25 attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands in diesem Jahr nicht auf. Das Karriere-Netzwerk LinkedIn beruft sich auf exklusive Daten, die für das Ranking zur Verfügung gestanden hätten. Das ist misslich für den Autobauer, der bei der Rekrutierung von Fachkräften sehr stark auf die sozialen Netzwerke setzt.

Herbert Diess war der Trendsetter in Sachen Eigenvermarktung

Auch Manager wie Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian kommunizieren intensiv über LinkedIn. Geradezu ein Meister der individuellen Kommunikation über diesen Kanal war der frühere Vorstandsvorsitzende Herbert Diess. Der pushte auf diesem Kanal sogar erfolgreich seine Lieblingsmodelle wie den Cupra Formentor, den er als sein „Batmobil“ präsentierte. Kilian wirbt für die Attraktivität des Arbeitgebers Volkswagen, der ja in der Tat einiges zu bieten hat. Der oberste Personalmanager kurbelte aber auch schon den Verkauf einer Collegejacke aus VW-eigener Produktion an und stellte ein Suchspiel zum Osterfest auf LinkedIn vor.

Das sind die Kriterien von LinkedIn

Die Methodik untersucht laut LinkedIn Aspekte wie das berufliche Vorankommen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch nach ihrem Ausscheiden, ihre Weiterbildungsoptionen über die Beschäftigungsdauer und viele weitere Punkte“. Davon ausgehend würden die Unternehmen identifiziert, die ihre Belegschaften bei ihrer beruflichen Entwicklung unterstützten. „Bei der Zusammenstellung der Liste berücksichtigen wir zudem Faktoren wie Fluktuation und Entlassungen. Unternehmen, die zwischen dem 1. Januar 2022 und der Veröffentlichung der Liste laut öffentlichen Ankündigungen zehn Prozent oder mehr ihrer Beschäftigten entlassen haben – oder die auf Basis von LinkedIn Daten eine Fluktuation von über zehn Prozent aufweisen – sind von der Rangliste ausgeschlossen“, heißt es von LinkedIn.

BMW als einziger Autobauer auf Rang 7

Platz 1 belegt Siemens, einziger Autobauer ist BMW auf Platz 7. Der große Zulieferer ZF Group schaffte es noch auf Rang 16. Volkswagen hat sich weitgehend von der klassischen Rekrutierung von Nachwuchs in den Bereichen IT, Softwareentwicklung oder KI verabschiedet. Stattdessen soll die Klientel dort angesprochen werden, wo sie informell unterwegs ist. Bei LinkedIn sind diese Bemühungen offenbar nicht ganz so positiv eingestuft worden.

Lesen Sie auch:

Wöchentlich erfahren, was rund um den Volkswagen-Konzern passiert: Hier kostenlos für den wöchentlichen VW-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de