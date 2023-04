Wolfsburg. In Wolfsburg werden die Verbrauchswerte für die Jahresabrechnung an etwa 300.000 Messgeräten registriert. Das müssen LSW-Kunden wissen

Die LSW ermittelt in den nächsten Wochen die Verbrauchskosten von Strom, Wärme und Wasser (Symbolfoto).

Energiekosten Wärme, Wasser, Strom: LSW liest Zählerstände in Wolfsburg ab

Die LSW startet am Montag, 17. April, mit der Ablesung der Heizkostenverteiler und Zähler für die Verbrauchskosten der Jahresrechnung im Raum Wolfsburg. Wie der Energieversorger mitteilt, werden im Wolfsburger Netzgebiet an etwa 300.000 Messgeräten die Zählerstände für Wärme, Strom und Wasser registriert.

LSW liest an 300.000 Messgeräten in Wolfsburg die Verbrauchszahlen ab

Bei allen Kunden mit herkömmlichen Heizkostenverteilern (Verdunstungsprinzip) kündigten sich die Ableser mindestens zwei Tage vorher durch Aushang im Hausflur mit Angabe der Uhrzeit an. Die LSW bittet ihre Kunden, den angekündigten Termin wahrzunehmen, alternativ den Wohnungsschlüssel beim Nachbarn oder einer anderen Vertrauensperson zu hinterlegen. Sollte dieses nicht möglich sein, können Terminabsprachen ab dem 17. April unter den Rufnummern (05361) 189-3626 oder 189-3627 erfolgen.

LSW-Ableser zeigen Dienstausweis vor

Für die Ablesung sollten die Heizkostenverteiler an den Heizkörpern mühelos zugänglich sein. Abgelesen wird die Oberkante des Flüssigkeitsspiegels in der Ampulle. Die Stricheinteilung der Skala ist dabei zu beachten. Die LSW empfiehlt allen Kunden zum Vergleich, die Geräte vorab selbst abzulesen. Alle Ableser weisen sich auf Wunsch durch einen Dienstausweis mit Lichtbild aus, betont die LSW in einer Pressemitteilung.

Für die Verbrauchswertermittlung der Strom- und Wasserzähler erhalten LSW-Kunden in Fallersleben, Vorsfelde, Mörse, Ehmen, Sülfeld, Sandkamp, Warmenau, Kästorf, Wendschott, Reislingen (einschließlich Süd-West) sowie Neuhaus Ablesekarten. Im Wolfsburger Stadtgebiet werden die Verbrauchswerte per Ablesung ermittelt.

Über weitere Fragen zur Ablesung informieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LSW-Kundencenter unter der Rufnummer (05361) 189-3600. red

