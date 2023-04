Kunst und Kultur Theater in Wolfsburg: „Bürger:Bühne“ zeigt „Jugend ohne Gott“

„Jugend ohne Gott“ ist die hellsichtige Analyse einer Gesellschaft, an der sich Werte-, Norm- und Moralverschiebung feststellen lassen.

Wolfsburg. Die „Bürger:Bühne“ stellte sich auf der Hinterbühne vor mit „Jugend ohne Gott“ in der Fassung von Tina Müller. Darum geht es, so kommt das Stück an.