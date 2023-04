St. Raphael in Detmerode feiert 50-jähriges Bestehen

Detmerode. Am 4. Juni soll es einen Festtag geben – mit einem Gottesdienst und Musik des Chores und der Band Makrometrik. Ein Blick in die Geschichte.

Das hellblaue Banner, bedruckt mit Kirchensilhouette und orange leuchtender 50, das an der Westseite der St.-Raphael-Kirche im Stadtteil Detmerode für Aufmerksamkeit sorgt, deutet an, was sich das Organisationsteam für den 4. Juni 2023 wünscht: gutes Wetter und gut gelaunte Besucher, die mitfeiern. Denn: Die katholische Kirchengemeinde St. Raphael blickt auf den 50. Jahrestag ihrer Kirchweihe zurück, wie das Organisationsteam mitteilt.

Spende des Ortsrates Detmerode

An die Weihe im Jahr 1973 soll mit einem Festtag erinnert werden. Ortsbürgermeister Joachim Grammes stattete dem Organisationsteam, das den Festtag vorbereitet, einen Besuch ab und überreichte der Mitteilung zufolge im Namen des Ortsrates Detmerode eine Geldspende. „Kirche bedeutet Gemeinschaft. St. Raphael und das zugehörige katholische Familienzentrum stehen seit vielen Jahren für ein lebendiges Gemeindeleben. Das geplante Fest unterstützen wir daher sehr gern und freuen uns auf einen unvergesslichen Tag“, wird Grammes zitiert.

Festgottesdienst und Musik

Geplant sei, die Feierlichkeiten um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst zu beginnen, der musikalisch von Chor und Band Makrometrik gestaltet werden soll. Makrometrik sei ein „Urgestein“ der Gemeinde, 1980 in St. Raphael von Thomas Figge gegründet. Nach dem Gottesdienst will das Organisationsteam auf den Kirchplatz zur Begegnung einladen.

Kurzer Blick in die Geschichte nach Angaben des Organisationsteams: Am 1. Oktober 1964 wird der Ortsteil Detmerode als selbstständiger Seelsorgebezirk ausgewiesen. Erster Seelsorger ist Wim van der Zande. 1967 beginnt die Planung eines Kirchenzentrums. Am 20. Februar 1971 erfolgt der erste Spatenstich auf der Anhöhe unmittelbar an der Einkaufszentrum-Brücke, am 19. März 1972 die Grundsteinlegung der vom Architekten Dr. Toni Hermanns aus Kleve geplanten und entworfenen Kirche. Sechs Monate später eröffnet der Kindergarten, im Juni 1973 findet die Weihe der Kirche durch Bischof Heinrich Maria statt. Der Patron der Kirche ist der Erzengel Raphael.

