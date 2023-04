Nordsteimker Straße – Baggersperre sorgt für Rätselraten

Die Verwirrung dauert an an der Nordsteimker Straße, wo Wolfsburgs großes Vorzeigeprojekt, die Grüne Route entsteht. Das Teilstück an den Steimker Gärten ist fertig. Die Vollsperrung, die es seit Tagen dort gibt, könnte offenbar aufgehoben werden. Ist sie aber nicht: Aus Baugeräten wurde eine Sperre errichtet. Autos, Busse, Rettungsfahrzeuge, Lkw müssen weiter große Umwege in Kauf nehmen. Zum Auftakt der Sperrung hatte es wie berichtet bereits wegen der Ausschilderung Probleme gegeben. Etliche Verkehrsteilnehmer waren in der Sackgasse gestrandet.

Die schicke, neue Grüne Route an den Steimker Gärten wartet noch auf ihre Freigabe. Lange Umwege müssen weiterhin gefahren werden. Foto: Benstem

„Warum wird die Straße nicht freigegeben?“, rätselt WN-Leserin Simone Horstmann. „Alles ist fix und fertig, inklusive Fahrbahnmarkierungen. Die Baufirmen haben da ja wirklich Gas gegeben. Das ist toll, es ist ja auch eine Haupteinfallstraße in die Stadt.“

Offenbar habe es aber am Gründonnerstag, obgleich die Stadt ja selbst bekundet habe, dass man hoffe, an diesem Tage aufgrund der guten Witterung die Straße noch freigeben zu können, niemanden gegeben, der dazu befugt gewesen sei. Oder da war.

Womöglich solle auch nach Ostern ein offizieller Akt daraus gemacht werden, rätselt die Barnstorferin weiter. „Jedenfalls war am Gründonnerstag, wo eigentlich immer riesiger Betrieb im Nordsteimker Einkaufszentrum ist, kaum etwas los. Das ist ja auch schlecht für die Geschäfte. Die Straße wird eben gebraucht.“

Schade sei es auf jeden Fall auch für die Baufirmen, die sich ganz offensichtlich sehr gesputet hätten. Simone Horstmann: „Ihnen blieb dann wohl nur, die Bagger querzustellen, weil die amtliche Freigabe der Straße nicht da war. Sehr bedauerlich.“

Am Karfreitag strandeten dann auch immer wieder Verkehrsteilnehmer an der Bagger-Barrikade. Allein Radfahrer und Fußgänger durften durch. „Ach so“, vermutete ein Radfahrer, „das ist sicherlich die Einstimmung auf die Grüne Route, dass wir nur durchdürfen. Es geht ja um die Verkehrswende.“

So wird es vermutlich über Ostern bis Dienstag weiterhin für den motorisierten Verkehr auf der Nordsteimker Straße heißen: „Bitte wenden!“

Eine Anfrage ist bei der Stadt gestellt.

