Frau in Vorsfelde verletzt – Polizei sucht braunen Skoda

In der Marie-Curie-Allee in Vorsfelde ist es am Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen, teilt die Polizei mit. Demnach hat gegen 16.34 Uhr ein Fahrer in seinem braunen Skoda Fabia Combi einer 21-Jährigen die Vorfahrt genommen. Der Skoda-Fahrer bog aus dem Karl-Ferdinand-Braun-Ring nach links in Richtung Wolfsburg ab – die Frau musste scharf abbremsen. Hinter ihr fuhr ein 44-Jähriger einen Golf, der trotz Bremsung in ihr Auto krachte. Dabei verletzte sich die Frau und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unfall in Vorsfelde – Verursacher fährt davon

Den Unfall hat der Skoda-Fahrer laut Polizeimitteilung wohl bemerkt. Die Polizei hofft nun, dass sich Zeugen melden, die Angaben zum braunen Skoda Fabia machen oder Hinweise zum Kennzeichen geben können 05361 46460. red

Lesen Sie mehr Polizei-Berichte aus Wolfsburg:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de