Mit Löwen und Elefanten: Wolfsburgerin gibt Kinderbuch heraus

Claudia Hentrich (rechts) hat im Selbstverlag ihr erstes Kinderbuch über Tiere in Afrika herausgegeben. Mitgeholfen hat als Texterin Sylvia Burmester.

Blättern – im Afrikabuch für Kinder von Claudia Hentrich ist das ein Vergnügen: sinnlich, weil die Finger das feste Papier fühlen; optisch, weil die Schönheit der Drucke die Augen erfreut; lehrreich, weil Kinder darin Zahlen und Zählen lernen und auch Erwachsene viel über Drucktechniken; aufregend, weil es eine Reise durch die zurückweichende Wildnis ist.

Die selbstständige Designerin besuchte Südafrika 2019, studierte viele Jahre früher Gestaltung, machte bei Angelika Bucher Kurse in Drucktechnik und beschäftigte sich mit der Fotografie. All das fließt in ihr Buch ein.

Im Selbstverlag hat Hentrich ein hochwertig gedruckt wie gestaltetes Buch herausgegeben: Hardcover mit Fadenheftung, alle Bilder sind Radierungen, das Papier erfüllt Umweltstandards. „Das war mir für die Zukunft unserer Kinder und Enkel ein besonderes Anliegen“, betont sie. Ihren, so genannten „größten Schätzen“ Janna-Lina und Yannik sowie Tom und Finn hat die Designerin es gewidmet. Das Werk erhielt dafür das Label „Der blaue Engel“.

Zwei leere Seiten für eigene Kreativität

Da hat dein Löwe Zöpfe, zwei Zebras haben ein Fell mit Schachbrettmuster, drei Nilpferde planschen im Pool. In kleinen Versen erzählt die Autorin ergänzend „Drei Nilpferde planschen im Pool. Wow. Ist das cool!“ Solche witzigen Sätze machen das Zahlenspiel auch zum Lesespaß. Oder vertraut mit Buchstaben. Die Reime sind von Sylvia Burmester.

Sowie die Radierungen in verschiedenen Farben gestaltet sind, verwendete Hentrich unterschiedliche Druckverfahren, die sie erläutert: Stichätzung, Vernis Mou und Aquatinta. Mit Aquatinta können dunklere Farben erzielt werden, mit Vernis mou Effekte auf Flächen und Linien. Das organisch Fließende verrät die Schule der Mäusewerkstatt von Angelika Bucher. Zwei Seiten sind leer, also weiß. „Auf ihnen können sich die Leser künstlerisch selbst ausprobieren“, sagt Claudia Hentrich erwartungsvoll.

Das Kinderbuch „Die lustige Tierparade“ ist im hiesigen Buchhandel erhältlich, im Verein Junge Kunst, direkt bei Claudia Hentrich (O5362) 9399812, E-mail: info@claudiahentrich.de; Preis 17,90 Euro.

