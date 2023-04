Die Stadt Wolfsburg lässt es wieder sprudeln – aber nicht überall

Es soll bald wieder sprudeln: Wolfsburg macht sich schick für die warme Jahreszeit, wie die Stadtverwaltung mitteilt. „Während die Frühjahrsblüher wie Narzissen, Krokusse und Tulpen bereits alles geben und der Geschäftsbereich Grün der Stadt Wolfsburg gerade die öffentlichen Beete und Gehölze auf Vordermann bringt, steht auch die Brunnen-Saison in den Startlöchern“, heißt es.

Bis Ende April soll eine Auswahl der über 30 Brunnen im Stadtgebiet wieder sprudeln. Im vergangenen Jahr seien die Brunnen aus Energie- und Wasserspargründen frühzeitig abgeschaltet worden. „Für die Stadtverwaltung sind die Einsparung von Energie sowie der schonende Umgang mit der Ressource Wasser jedoch weiterhin wichtige Themen“, teilt die Verwaltung mit. Aus diesem Grund würden auch nur Brunnen mit hohem Publikumsverkehr angeschaltet – dazu zählen die Brunnen in der Innenstadt und den Stadtteilzentren.

Pfauenbrunnen in Wolfsburg wird renoviert

Die einzelnen Arbeiten sollen voraussichtlich in der Woche nach Ostern im Stadtzentrum an den Brunnen in der Porschestraße mit der Wasserlandschaft und dem Gezeitenbrunnen in der Fußgängerzone sowie an dem Grabschhand- und am Orgel-Brunnen auf dem Rathausvorplatz beginnen. Der Pfauenbrunnen in der Nähe der Bahnhofspassage werde nicht in Betrieb genommen, da größere Reparaturen anstünden und im Rahmen der Innenstadtentwicklung ein repräsentativerer Standort geprüft werde.

Ab dem 17. April sollen der Trinkbrunnen auf dem Rathausvorplatz, der Brunnen vor dem Amtsgericht in Rothenfelde, die Fontaine am Schlossteich in Fallersleben, die Quelle am Sandsteintrog-Brunnen in Fallersleben und der Springbrunnen am Uetschenpaul in Vorsfelde gereinigt und angeschaltet werden. Als einziger Brunnen läuft die Schäferquelle an der Braunschweiger Straße das ganze Jahr.

red

