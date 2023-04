Wolfsburg. Der südliche Teil der Schillerstraße in Wolfsburg ist jetzt Baustelle. Die Sperrung stellt einige Anlieger vor kleinere und größere Probleme.

Verkehr Wolfsburgs Schillerstraße: So läuft es mit den Bauarbeiten

Pünktlich wie die Maurer haben am Montag die Bauarbeiter in der Wolfsburger Schillerstraße losgelegt.

Zwischen der Goethestraße und dem Immermannhof stemmt ein Bagger die Gosse auf, weiter oben hinter dem Dantehof pausiert ein größeres Gerät auf der Fahrbahn. Die ist, wie angekündigt, tagsüber stadtauswärts von der Piazza Italia bis zur Heinrich-Heine-Straße gesperrt.

Die mit dem Bau eines temporären Radwegs einhergehende Umleitung beschert Autofahrern und Bussen keinen großen Umweg: Über die Goethestraße geht es bis zur Lessingstraße, gleich wieder links in die Heinrich-Heine-Straße und von dort auch schon weiter auf die Braunschweiger Straße.

Für Bauarbeiten: Erster Teil der Wolfsburger Schillerstraße gesperrt

Etwas besorgt äußert sich eine Anwohnerin, die im Rilkehof ihren Müll herausgebracht hat und nun mit dem Rollator in die Innenstadt möchte. Die Höfe sind zurzeit tagsüber mit dem Auto nicht erreichbar.

Aber was ist mit ihr als Fußgängerin? Am Montag kamen Fußgänger wie gewohnt durch. Der Gehweg an der Schillerstraße ist frei.

Patienten kommen nicht zur Physiotherapie

Dennoch sorgt die Baustelle bei einigen Anliegern für ungewohnte Schwierigkeiten. Zum Beispiel in der Physiotherapiepraxis von Annette Kanschat. Normalerweise halten die Busse quasi direkt vor der Tür. Der Weg zur Ersatzhaltestelle in der Goethestraße ist um einiges länger, für manche Patienten zu lang.

Die Kunden-Parkplätze hinter dem Haus sind auch nicht erreichbar. „Wir sind ziemlich abgeschnitten“, schildert eine Praxis-Mitarbeiterin. „Dadurch haben wir auch Patienten-Ausfälle. Das ist ärgerlich für die Patienten.“

Kunden-Parkplätze sind nicht erreichbar

Weil auf der Mittelinsel der Schillerstraße gearbeitet wird, ist die Spur hier stadteinwärts verschwenkt und das Parken verboten. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Die Anlieger wurden vorab über die Baustelle informiert. Eine Info fehlte der Chefin des „Vini d’Italia“ an der Ecke Goethestraße/Schillerstraße allerdings: „Es ist schade, dass wir keine Hinweise bekommen haben, wo wir parken können“, sagt Eleonora Marone. „Das ist irgendwie untergegangen.“

Der Parkplatz des Weingeschäfts und Restaurants liegt hinter dem Haus, und der Weg dorthin ist tagsüber abgesperrt. Eleonora Marone und ihre Tochter Anita Marone machen sich unter anderem Gedanken darüber, wo schwere Weinkisten abgeladen werden sollen. Sie hoffen, dass das Ordnungsamt im Falle etwas unorthodoxerer Haltemanöver ein Auge zudrückt.

Das Parken hat die Stadt Wolfsburg auf einem kleinen Abschnitt im oberen Teil der Schillerstraße seit Montag auch auf der Fahrbahnseite verboten, auf der nicht gebaut wird. Die Flächen werden zum Ausweichen benötigt: Weil auf der Mittelinsel Arbeiten stattfinden, ist ein Teil der linken Spur gesperrt. Die Autofahrer müssen einen Schlenker fahren.

In zwei Wochen zieht die Baustelle weiter

Gebaut wird zwischen der Goethestraße und der Heinrich-Heine-Straße voraussichtlich bis Freitag, 14. April. Am Montag, 17. April, sollen die Bauarbeiten zwischen der Kleiststraße und dem Kaufhof weitergehen. Dann ist die Schillerstraße in diesem Bereich in beiden Richtungen gesperrt.

Wie jetzt die Höfe wird zudem die Fritz-Reuter-Straße nur nach Feierabend erreichbar sein. Aus dem Kaufhof können Verkehrsteilnehmer hingegen nach Süden herausfahren. Der Meckauer Weg ist von Süden her ansteuerbar.

Inklusive der Arbeiten in einem dritten Abschnitt werden sich die Straßenarbeiten laut Planung der Stadt Wolfsburg bis zum 10. Mai hinziehen. Danach soll Radfahrern in der Schillerstraße nach langen Jahren der Überlegung stadtauswärts ein separater Radstreifen zur Verfügung stehen. Der Verkehrsversuch mit dem Pop-up-Radweg ist auf ein Jahr angelegt.

