FC Bayern oder VfL Wolfsburg – Wer gewinnt das Kippen-Duell?

Wolfsburg. WMG, WAS und VfL Wolfsburg wollen auf spielerische Weise für mehr Sauberkeit in Wolfsburgs Innenstadt sorgen. Das hat es mit der Aktion auf sich.

Mehr Sauberkeit in der Innenstadt – dieses Vorhaben setzt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) nun mit sogenannten „Ballot Bins“ um. Die Zigarettenkästen mit Abstimmungsfunktion sind der WMG zufolge ein weiterer Baustein der Kampagne „Ehrensache“, mit der die WMG bereits im vergangenen Jahr für die Themen Sauberkeit und Sicherheit sensibilisiert hat. Finanziert werden die Kästen durch Fördermittel im Rahmen des niedersächsischen Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt!“, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Abstimmungsfragen mit Wolfsburg-Bezug

„Verunreinigungen durch weggeworfene Zigaretten sind – nicht nur in Wolfsburg – ein großes Problem für die Umwelt, da die enthaltenen Giftstoffe zum Beispiel durch Regen ausgespült werden und so in das Grundwasser und die Gewässer gelangen“, schreibt die WMG. Dem will die WMG mit einer kreativen Idee begegnen: Die kompakten Kästen verfügen über zwei getrennte Kammern, in die Zigarettenstummel eingeworfen werden können. Gleichzeitig würden Abstimmungsfragen mit Wolfsburg-Bezug an den Kästen platziert und regelmäßig ausgetauscht. „So wird mit jeder eingeworfenen Zigarette abgestimmt und zugleich eine spielerische Möglichkeit geschaffen, Zigarettenstummel umweltverträglich zu entsorgen. Damit sorgen wir für mehr Sauberkeit und somit auch für eine höhere Aufenthaltsqualität in unserer ‚Ehrenzone‘“, erklärt Thomas J. Müller-Rösler, Bereichsleiter Marketing bei der WMG.

FC Bayern oder VfL Wolfsburg – wer gewinnt wohl das Kippen-Duell?

Den Start macht „eine garantiert kontroverse Abstimmungsfrage“, die in Zusammenarbeit mit dem VfL Wolfsburg entstanden sei: FC Bayern oder VfL Wolfsburg – wer gewinnt wohl das Kippen-Duell? „Wir finden die Idee klasse, auf humorvolle Weise für mehr Sauberkeit in der Innenstadt zu sorgen. Und natürlich hoffen wir, dass dieses Duell ganz klar für uns entschieden wird – nicht nur bei aktiven Fußballfans!“, kommentiert Michael Meeske, Geschäftsführer des VfL Wolfsburg. Im Rahmen der Kampagne würden zunächst temporär fünf Kästen entlang der Porschestraße montiert: zwei im Bereich des ZOB und jeweils einer in der nördlichen Porschestraße auf Höhe der Kebab-Lounge, auf dem Hugo-Bork-Platz sowie in der südlichen Porschestraße auf Höhe des Rathauses. Bis voraussichtlich Ende Oktober will die WMG die Akzeptanz der Idee erproben und die Kästen regelmäßig mit neuen Voting-Fragen ausstatten.

Zigarettenstummel sollen statt auf dem Boden künftig in den Kästen landen

Unterstützung für das Vorhaben erhält die WMG der Mitteilung zufolge von der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS), die die Kästen regelmäßig leeren will. Herbert Engel, Vorstand der WAS: „Als Partner der Kampagne ‚Ehrensache‘ begrüßen wir den originellen Ansatz der Voting-Kästen. Wir hoffen, dass die Idee gut angenommen wird und viele Zigarettenstummel statt auf dem Boden künftig in den Kästen landen.“

Die WMG will das Projekt über die Social-Media-Kanäle „Wolfsburg erleben“ begleiten (Instagram: @wolfsburgerleben, Facebook: Wolfsburg erleben). Dort sollen die Abstimmungsergebnisse veröffentlicht werden, außerdem soll es für die Community die Möglichkeit geben, über neue Voting-Fragen abzustimmen, heißt es abschließend in der Mitteilung.

Hintergrund der Aktion

Mit der Kampagne „Ehrensache“ sensibilisiert die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg und den Kampagnenpartnern Polizei, Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS), Ordnungsamt und städtischen Geschäftsbereich Grün für die Themen Sauberkeit und Sicherheit in der Innenstadt. Fördermittel aus dem niedersächsischen

Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ finanzieren die Kampagne, die seit August 2022 durch Aktionen auf die Schwerpunktthemen aufmerksam macht. Weitere Informationen zu „Ehrensache!“ finden

Interessierte unter www.ehrenzone-wolfsburg.de. Weitere Infos zu den Projekten der Innenstadtentwicklung finden sich zudem unter www.perspektive-innenstadt.de.

Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“: Projekte, die im Rahmen des niedersächsischen Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt!“ realisiert werden, werden aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und als Teil der Reaktion der Union auf die Covid-19-Pandemie finanziert. Das

Förderprogramm soll niedersächsische Kommunen bei der Bewältigung der Pandemiefolgen in den Innenstädten unterstützen.

red

