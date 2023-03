Mörse. Das hatte sich der Einbrecher wohl so nicht vorgestellt. Auf frischer Tat erwischte ein Wolfsburger den Unbekannten. Dieser konnte jedoch flüchten.

Polizei Wolfsburg Einbruch in Wolfsburg – Sohn erwischt Einbrecher auf frischer Tat

Ein unbekannter Täter ist am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Dorfe im Wolfsburger Stadtteil Mörse eingebrochen und wurde bei der Tat durch einen Zeugen gestört. Der Täter flüchtete unerkannt. Diebesgut entwendete er nicht.

Laut der Polizei Wolfsburg entdeckte am Freitagabend der Sohn der Hausbesitzer den Einbrecher zufällig im Haus und rief die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen, verschaffte sich der Täter über eine Balkontür Zutritt zu dem Haus und durchsuchte mehrere Räume.

Während der Sohn Freunde zu Hilfe holen wollte, um das Haus zu umstellten, flüchtete der Einbrecher. Auch die Polizisten fanden den Täter nicht mehr.

Der Einbrecher war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er hatte dunkle Haare, einen Drei-Tage-Bart, eine normale Statur und ein südosteuropäisches Aussehen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder verdächtige Personen geben können, werden, gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

red

