Was wäre die Wolfsburger Porschestraße ohne Menschen?

Die Porschestraße und ihre Zukunft diskutierten die diesjährigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen von „Werk-Stadt-Schloss“. Was wäre eigentlich, wenn keiner mehr in die Porschestraße käme? Diese provokative Frage stellten laut einer Mitteilung der Stadt Wolfsburg die beiden ortskundigen Künstler Sina Heffner und Bernd Schulz. Sie hätten dazu angeregt, den Stadtraum dahingehend künstlerisch zu untersuchen, wie er sich durch Nichtnutzung verändern könnte.

Aktionswochenende mit Veranstaltungen

In den zwei Projektwochen erstellen der Stadt zufolge Schüler und Auszubildende der Neuland Wohnungsbaugesellschaft, von Schnellecke Logistics, der IG Metall, der Volkswagen-Akademie, vom Regionalverbund für Ausbildung und der Oskar-Kämmer-Schule Animationen und UV-Graffitis. Flächen im öffentlichen Raum um das Rathaus und Alvar-Aalto-Kulturhaus herum seien bestimmt, um Projektionen und bei Tageslicht unsichtbare Malereien in den Abendstunden zum Leben zu erwecken. „Wir freuen uns über die treuen Sponsoren dieses wertvollen Projektes: die Neuland Wohnungsgesellschaft mbH, Schnellecke Logistics und die IG Metall Wolfsburg“, unterstreicht Andreas Meyer, Geschäftsbereichsleiter Kultur. „Sie ermöglichen allen Teilnehmenden eine intensive Erfahrung, die weit über das Projekt hinaus wirken wird. Den Unterstützern und Unterstützerinnen gilt ein besonderer Dank.“

Ausstellung in der Bürgerhalle

Am Abschlusswochenende des Innenstadtprojektes „Kunst in der Porschestraße“ am 22. und 23. April werden die Arbeiten im öffentlichen Raum ihren Platz finden und zur Diskussion einladen.

Dazu eröffnet Oberbürgermeister Dennis Weilmann am Samstag, 22. April, um 11 Uhr, vor dem Rathaus zunächst das Aktionswochenende mit zahlreichen Veranstaltungen und lädt gleich im Anschluss zur Ausstellungseröffnung von „Werk-Stadt-Schloss“ in die Bürgerhalle ein, die dort bis zum 10. Mai zu sehen sein wird.

Hintergrund

„Werk-Stadt-Schloss“, das Traditionsprojekt der Kreativwerkstätten im M2K, stellt seit mehr als 30 Jahren immer wieder zeitgenössische Fragen und ermöglicht jungen Wolfsburgern und Wolfsburgerinnen einen künstlerischen Umgang damit.

In diesem Jahr liegt das Thema direkt vor der Tür: Wie kann Kunst in der Porschestraße neue Impulse setzten für eine Innenstadt, in der man verweilen möchte, in der Menschen ihr städtisches Leben gestalten und genießen können?

