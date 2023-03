Oscar-Gewinner Berger kommt nach Wolfsburg

Der gebürtige Wolfsburger und Regisseur Edward Berger folgt der Einladung von Oberbürgermeister Dennis Weilmann und kommt nach Wolfsburg. Der Termin steht noch nicht fest, aber der frisch gekürte Oscar-Preisträger werde gern in seine Heimat kommen, freute sich OB Weilmann am Donnerstag. Dies habe Berger jetzt der Stadt mitgeteilt. Weilmann hatte den in Los Angeles viermal mit der bekanntesten Filmtrophäe ausgezeichneten Regisseur nach Wolfsburg und zur Eintragung ins Goldene Buch der Stadt eingeladen.

Deutschlandweit hatte der Erfolg von „Im Westen nichts Neues“ für Furore und Freude gesorgt. Besonders groß war und ist der Jubel in Wolfsburg: Denn Regisseur Berger ist in der VW-Stadt geboren und aufgewachsen. Er hat das Theodor-Heuss-Gymnasium besucht und später als Gasthörer ein paar Semester die Filmklasse der Braunschweiger HBK besucht. In Los Angeles erhielt der 53-Jährige für seinen Antikriegsfilm Oscars in den Kategorien „Bester internationaler Film“, „Beste Kamera“, „Beste Filmmusik“ und „Bestes Szenenbild“.

Dennis Weilmann hatte Edward Berger im Namen von Rat und Verwaltung schriftlich gratuliert und nach Wolfsburg einladen, um sich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen. Das soll nun bald geschehen, der Termin werde mitgeteilt, sobald er feststehe, kündigte der Oberbürgermeister an.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de