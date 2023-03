Wolfsburger Brunnen- und Quellenwanderung am 14. Mai

Zum Weltwassertag rufen die Vereinten Nationen jährlich am 22. März auf. In diesem Jahr steht er laut einer Mitteilung der LSW unter dem Motto „Gemeinsam schneller zum Ziel“. Damit soll die Bedeutung nationaler und internationaler Zusammenarbeit in Bezug auf das Ziel der UN unterstrichen werden, bis 2030 sauberes Wasser und Sanitärversorgung für alle Menschen zu gewährleisten.

630 Kilometer Versorgungsleitungen

Auf diesen besonderen Stellenwert macht auch die LSW aufmerksam. Das Netzgebiet der LSW umfasst nach eigenen Angaben Versorgungsleitungen mit einer Gesamtlänge von gut 630 Kilometern. Das Trinkwasser stamme aus den Grundwasserwerken Westerbeck, Rühen und Schladen. Diese förderten jährlich mehr als sieben Millionen Kubikmeter Rohwasser aus den Brunnen und bereiteten sie zu Trinkwasser auf.

Dank einer guten Qualität des Grundwassers in den Gewinnungsgebieten sowie moderner Aufbereitungsverfahren sei die LSW in der Lage, ihren Kunden Trinkwasser in bester Qualität zur Verfügung zu stellen. Dieses übertrifft der LSW zufolge die gesetzlichen Anforderungen deutlich. Regelmäßige Kontrollen – von der Gewinnung bis zu den Verbrauchsstellen – bestätigten die hervorragende Trinkwasserqualität.

Aneinandergereihte Trockenjahre

Um die wertvolle Ressource Wasser zu schützen, sei es jedoch wichtig, sorgsam mit Trinkwasser umzugehen. Seit 2018 haben sich der LSW zufolge in Deutschland sogenannte Trockenjahre aneinandergereiht. Fehlende Niederschläge und gesteigerte Grundwasserentnahmen der gesamten Wasserwirtschaft ließen die Grundwasserstände sinken.

Zwar würden die Grundwasserkörper in unserer Region als sehr ergiebig gelten, so dass die Wasserversorgung aktuell nicht gefährdet sei, dennoch sollte mittelfristig ein Umdenken erfolgen, wie mit der Ressource Wasser umzugehen sei.

Daher empfiehlt die LSW, beispielsweise Wasch- und Reinigungsmittel sparsam zu dosieren und die Dosierung dem Härtegrad des Wassers anzupassen. Auch gehörten Reste von Lösungsmitteln, Kosmetika oder Medikamenten nicht ins Abwasser, wo eine spätere Entfernung aufwendig und teuer sei. Darüber hinaus sollte sich jeder Verbraucher genau überlegen, für welchen Zweck und in welchen Mengen er Trinkwasser einsetze und ob dies, beispielsweise zum Sprengen des Rasens, wirklich nötig sei.

In Anlehnung an den Tag der Umwelt appellieren LSW und Stadtforst Wolfsburg an die Bürgerinnen und Bürger, nicht nur die Ressource Wasser, sondern auch den Wald zu schützen. So laden die Organisatoren am 14. Mai zur 42. Brunnen- und Quellenwanderung ein.

Detaillierte Informationen zur Wasserqualität sind unter www.lsw-netz.de/wasser/wasserqualitaet/ zu finden.

red

