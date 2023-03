Ernst-Bernhard Jaensch ist tot

Der Kreisverband Wolfsburg im Sozialverband (SoVD) und die Wolfsburger CDU trauern um Ernst-Bernhard Jaensch (76). Der ehemalige Berufsschullehrer aus Fallersleben starb nach deren Angaben plötzlich am 9. März. Jaensch gehörte der Mitteilung des Sozialverbands zufolge seit 1987 dem Ortsverband Fallersleben an, seit 1988 war er Vorsitzender. Zudem führte er den Kreisverband seit 1996. Im Landesvorstand leitete er den Ausschuss für Verbandsstrategien und war Sprecher der Bezirksarbeitsgemeinschaft Braunschweig. Auf Bundesebene war er unter anderem Präsidiums- und Vorstandsmitglied. „Unvergessen wird sein Einsatz für die Verselbstständigung unseres SoVD-Landesverbandes bleiben – er ist einer der Väter dieses für uns damals wie heute so wichtigen Schrittes“, würdigte der Verband ihn. Seine Mitwirkung bei der Schaffung moderner Beratungsformen und das Service-Telefon mit Sitz in seiner Bezirksarbeitsgemeinschaft hätten ihn mit Stolz erfüllt.

Würdigungen

„Ernst-Bernhard Jaensch hat sich mit seiner ehrenamtlichen Arbeit für unsere soziale Gemeinschaft große Anerkennung und beispielhaften Respekt erarbeitet. Bei allem, was uns mit Ernst-Bernhard verband und wofür er im SoVD stand, verlieren wir mit ihm einen Menschen und Weggefährten, der immer positiv gestimmt war, der auf die Menschen zugegangen ist.“

Die Wolfsburger CDU und der Stadtbezirksverband Fallersleben/Sülfeld trauern ebenfalls um den Fallersleber, der sich lange im Rat der Stadt – vor allem im Sozialbereich –, im Ortsrat und als Vorsitzender des Stadtbezirksverbands engagierte, wo er „über viele Jahre in herausragender Weise“ gewirkt habe. Der aktuelle Vorsitzende André Schlichting äußerte sich betroffen: Der plötzliche Tod Jaenschs habe ihn und die anderen Mitglieder sehr getroffen, „war Herr Jaensch­ doch über viele Jahre eine Stütze und hat mit seinen Impulsen immer eine weitere Sichtweise in unsere Diskussionen eingebracht“.

