Generationenwechsel bei der Wolfsburger Schnellecke-Stiftung

Am 9. März wäre Margarete Schnellecke 118 Jahre alt geworden. Ihre gleichnamige Stiftung nutzte das Datum für einen feierlichen Generationenwechsel, wie es in einer Mitteilung heißt. Margarete Schnelleckes Tochter Nicole Kannewurf war seit Gründung im Jahr 2000 im Vorstand tätig, zuletzt als stellvertretende Vorsitzende. Sie übergab das Amt an ihre Schwiegertochter Nicole Kannewurf.

17 Jahre lang hatte Annegret Kannewurf die Stiftung geleitet, ehe sie das Amt 2017 an ihre Nichte Carolin Külps abgab und fortan als ihre Stellvertreterin fungierte. „Als Wertschätzung für ihre großen Verdienste“, wie es in der Mitteilung heißt, wurde Annegret Kannewurf zur Ehrenvorsitzenden ernannt.

Ehrenmitgliedschaft für Heinrich Günther

Eine weitere Ehrung erhielt Prälat Heinrich Günther, der als Kuratoriumsmitglied ebenfalls seit der Gründung der Stiftung mit an Bord ist. „Sein Rat half entscheidend mit, menschliche Not in vielen Fällen zu verringern und Lebensumstände zu verbessern“, heißt es in der Mitteilung. Dafür wurde Günther die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Es ist erst das zweite Mal, dass dieser Titel verliehen wurde, erster Inhaber ist Everhard Disselkamp, der viel Aufbauarbeit geleistet habe, aber 2015 bereits verstarb.

Die Margarete-Schnellecke-Stiftung, von der Namensgeberin an ihrem 95. Geburtstag 2000 gegründet, setzt sich seitdem dafür ein, das Leben von Seniorinnen und Senioren in Wolfsburg zu verbessern. Seit 2004 ist die Stiftung auch in der Kinder- und Jugendförderung tätig und setzt sich zudem für Obdachlose und sozial schlechter gestellte Menschen ein.

