Einbrecher stehlen Tresor aus Wolfsburger Tankstelle

Sie kamen in der Nacht und klauten einen Tresor: Zwischen 1.10 und 1.40 Uhr in der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in die stadteinwärts gelegene Shell-Tankstelle an der Braunschweiger Straße ein und entwendeten einen Tresor, wie die Polizei mitteilt. Die Schadenshöhe sei bislang noch unbekannt.

Die Alarmanlage der Tankstelle hatte ausgelöst. „Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie fest, dass die Eingangstür aufgebrochen worden war und sich unbekannte Täter Zuritt zum Objekt verschafft hatten“, schilderte die Polizei. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Tankstellengelände oder in der Nähe gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

red

