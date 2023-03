Digitalisierung Stadt Wolfsburg will das Gesundheitsamt bis 2025 digitalisieren

Das Ziel ist ein digitales Gesundheitsamt 2025: Für die weitere Digitalisierung des Gesundheitsamts erhält die Stadt Wolfsburg Fördermittel des Bundesministeriums für Gesundheit in Höhe von 395.964 Euro. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

In dem bis September 2024 andauernden Förderzeitraum sollen mittels einer Digitalisierungsstrategie Schwerpunkte für den digitalen Weg des öffentlichen Gesundheitsdienstes erarbeitet, die IT-Sicherheit erhöht und Mitarbeitende geschult werden. Oberbürgermeister Dennis Weilmann sagt dazu: „Die Digitalisierung der Verwaltung ist immens wichtig, um Prozesse weiter zu optimieren und das Onlineangebot stetig zu erweitern. Das Gesundheitsamt spielt hier nicht zuletzt durch die vergangenen Jahre ein sehr elementare Rolle.“

„Die Pandemie hat uns allen gezeigt, wie wichtig schnelle und reibungslose Prozesse in unseren Gesundheitsämtern sind“, erklärt Gesundheitsdezernentin Monika Müller. „Dafür ist eine umfassende Digitalisierung wichtig. Dank der Förderung des Bundesgesundheitsministeriums können wir den weiteren Prozess der Digitalisierung konsequent weiterverfolgen und in Strategie, Hardware als auch in Schulungen investieren.“

IT-Sicherheit in Wolfsburg soll verstärkt werden

Die sensiblen Gesundheitsdaten setzen ein hohes Maß an IT-Sicherheit voraus, um die Geschäfts- und Verwaltungsprozesse des Gesundheitsamtes nach dem Stand der Technik abzusichern. „Aus diesem Grund soll auch die IT-Sicherheit nochmals gestärkt werden“, so die Stadt. Darüber hinaus werden die Prozesse des Gesundheitsamtes auf Digitalisierungsmöglichkeit hin überprüft und nach Möglichkeit in eine digitale Form umgewandelt. Auch der Informationsaustausch mit den Bürgerinnen und Bürgern soll erleichtert werden. Die Entwicklung von weiteren Onlineservices soll zudem die Bürgerfreundlichkeit steigern.

Auch die Mitarbeitenden des Geschäftsbereiches Gesundheit sollen durch Schulungen ihre Fertigkeiten und Kenntnisse in den Bereichen Digitalisierung und IT-Sicherheit ausbauen. Geeignete IT-Hardware soll das mobile Arbeiten ermöglichen. Zur Unterstützung der Erstellung einer Digitalisierungsstrategie sowie einer IT-Sicherheitsrichtlinie soll ein externer IT-Dienstleister beauftragt werden. Diese Aufgabe werde öffentlich ausgeschrieben.

