Unfall in Wolfsburg: Auto unter Orts-Infostand begraben

Wolfsburg. Im Wolfsburger Ortsteil prallten am Montagmittag zwei Auto ineinander. Ein Auto kam dabei so von der Straße ab, dass in einen Orts-Infostand prallte.

Am Montagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 26-jährigen Fahrerin und einem 74-jährigen Fahrer auf der Wendenstraße im Wolfsburger Ortsteil Wendschott . Dabei wurde ein hölzerner Info-Stand erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt.

Die 26-Jährige befuhr am Montag zur Mittagszeit den Bergmannskamp in Richtung Wendenstraße und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden 74-jährigen Fahrer, der die Wendenstraße in Richtung Brechtorfer Straße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Das Auto des Mannes drehte sich so, dass es frontal in den dort stehenden Infostand fuhr. Dieser begrub den Pkw unter sich. Das Auto konnte erst mit einem Abschlepper und in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Wendschott befreit werden. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

red

