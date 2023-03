Sunny und Dumba aus Wolfsburg suchen ein Zuhause

Das Tierheim Wolfsburg teilt mit: Sunny und Dumba suchen gemeinsam ein Zuhause. Sunny ist dem Tierheim zufolge ein Jahr alt, kastriert und hat bislang immer mit einem Kumpel zusammengelebt. „Ihr Freund wurde privat vermittelt, Sunny hat es leider nicht so gut getroffen. Sie musste nun aus privaten Gründen zu uns ins Tierheim“, teilt die Einrichtung mit. Sunny kenne bislang nur das Leben in der Wohnung, wo sie hoppeln durfte. „Dumba kam als Fundtier zu uns ins Tierheim, daher können wir kein genaues Alter sagen“, so das Tierheim. Damit die beiden Mädels nicht so einsam sind, habe das Tierheim sie zusammengebracht, was sehr gut geklappt habe. Daher suchen sie gemeinsam ein Zuhause, wo sie viel Platz zum hoppeln haben.

Zur ersten Kontaktaufnahme ist das Tierheim-Team der Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft (WBG) am besten unter (05362) 51063 oder per E-Mail antierheim@wbg-wob.de erreichbar.

