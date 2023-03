Stumpfi fehlen beide Hinterbeine; sie wurde schreiend auf einem Feld gefunden. Jetzt ist sie in der Obhut der Tierhilfe Wolfsburg.

Tierschutz in Wolfsburg Schwer vermittelbar: Wolfsburgs Tierretter sorgen sich um Katzen

Chronisch kranke oder verletzte Tiere lassen sich oft nur schlecht vermitteln. Das ist ein Umstand, mit dem Tierschützerinnen und Tierschützer kämpfen. Klar, solche Tiere bedeuten oft höhere Kosten für ihre neuen Begleiter. Medikamente, Behandlungen, spezielles Futter: All das kostet. Aber eben auch die Tierschützer, bei denen die Tiere übergangsweise unterkommen.

Fenja (vorn) mit ihrem Sohn Lucky. Die Kätzin ist FIV-positiv, der Kater negativ getestet. Foto: Jennifer Bastian / Privat

Bei Jennifer Bastian von der Tierhilfe Wolfsburg warten aktuell zahlreiche Katzen auf ein neues Zuhause. Einige von ihnen sind krank: Zum Beispiel Fenja. Die zweijährige Kätzin ist FIV-positiv. Oder Stumpfi: Das kleine Kätzchen wurde auf einem Feld gefunden, ganz allein und schreiend, ohne Hinterpfoten. „Da fehlt praktisch alles ab dem Unterschenkel“, sagt Jennifer Bastian.

Fünf Monate alte Katze wurde ohne Beine und schreien auf einem Feld gefunden

Das kleine, etwa fünf Monate junge Katzenkind wird nun erst mal aufgepäppelt. „Sie kommt gut zurecht“, sagt die Tierschützerin über ihren Schützling, nur ein bisschen Probleme mit der Verdauung seien zu spüren – möglicherweise eine Folge des Bewegungsmangels. Später, wenn sie ausgewachsen ist, soll Stumpfi Prothesen bekommen.

Kuckuck wurde wahrscheinlich bei einem Unfall schwer verletzt. Foto: Jennifer Bastian / Privat

Noch etwas unklar ist, was mit Kuckuck passieren wird. Die Fundkatze, die in Frellstedt aufgelesen wurde und beim Tierarzt abgegeben wurde, hatte vermutlich einen Unfall. „Sie hatte eine schlimme Fraktur“, sagt Jennifer Bastian. In der Tierklinik habe ihre Hüfte nicht operiert werden können; nun würde sie ruhig gehalten. „Wahrscheinlich hat sie aber einen irreparablen Nervenschaden“, sagt Bastian, „sodass das Bein hinten wohl amputiert werden muss.“ Das stehe aber noch nicht fest.

Wartezeiten bis zur Vermittlung haben sich stark verlängert

Und dann gibt es da noch die Kätzchen, die einfach noch zu ängstlich für eine Weitervermittlung sind, wie Amira und Bella, die beide im letzten Sommer geboren wurden. Die dreifarbige Katze „Pummelfee“ dagegen finde wohl aufgrund ihres hohen Alters einfach kein Zuhause, vermutet Bastian.

Bella ist verspielt, aber auch ängstlich. Foto: Jennifer Bastian / Privat

Sie hofft, dass sich über die sozialen Netzwerke nun jemand für ihre Schützlinge findet, nachdem es neue Regularien, um den illegalen Tierhandel einzudämmen, den Tierschützern so gut wie unmöglich gemacht haben, über Ebay Kleinanzeigen ein neues Zuhause für die Katzen zu finden, wie Bastian sagt. „Das trifft uns stark.“

Kontakt zur Tierhilfe Wolfsburg: www.tierhilfe-wolfsburg.de; tierhilfe.wolfsburg@t-online.de; telefonisch unter (05361) 3070775.

