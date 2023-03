Wolfsburg. In Wolfsburg hat es am Wochenende gleich mehrere Einbrüche gegeben. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu Häuser, Gartenlauben und Tankstellen.

Eine Tankstelle, ein Pizzawagen, eine Gartenlaube und mehrere Wohnhäuser wurden am Wochenende in Wolfsburg von Einbrechern heimgesucht. (Symbolbild)

Blaulicht Wolfsburg Mehrere Einbrüche in Wolfsburg: Polizei sucht nach Zeugen

In Wolfsburg haben sich über das Wochenende mehrere Einbrüche ereignet. Das meldet die Polizei am Montag. Die Täter brachen unter anderem in einen Pizzawagen, eine Gartenlaube, eine Tankstelle und mehrere Wohnhäuser ein.

Gartenlauben in Vorsfelde aufgebrochen

Wir die Ermittler mitteilen, war eine Kleingartensiedlung am Lüneburger Ring in Vorsfelde das erste Tatobjekt am Wochenende. Hier betraten Unbekannte zwischen Donnerstagabend 20 Uhr und Sonntagnachmittag 14 Uhr die Parzellen zweier Gartenlauben. Mit brachialer Gewalt öffneten sie die Laubentüren und durchsuchten die Hütten nach sich lohnender Beute. Was sie erbeuteten ist derzeit unklar. Nach der Tat flüchteten die Täter unerkannt.

Einbruch in Pizzawagen in Wolfsburg

Zwischen Samstagabend 20 Uhr und Sonntagmorgen 10 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Pizzawagen an der Laagbergstraße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Seitenfenster von dem Verkaufswagen und gelangten so ins Innere des Pizzastandes. Hier entwendeten sie neben etwas Wechselgeld auch eine Geldbörse, eine Küchenmaschine und ein Mobiltelefon.

Einfamilienhaus im Hannah-Höch-Ring wird zum Ziel von Einbrechern

Bargeld, Schmuck und Obst hingegen erbeuteten Einbrecher bei ihrem Beutezug im Hannah-Höch-Ring. Die Täter gelangten zwischen Samstagnachmittag 16.30 Uhr und Samstagabend 22.30 Uhr auf das Grundstück des Einfamilienhauses, begaben sich an die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten gewaltsam die Terrassentür. Anschließend betraten sie sämtliche Räume und durchsuchten diese gründlich nach wertvoller Beute.

Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld. Scheinbar bekamen sie nach getaner Arbeit Hunger, denn sie ergriffen Obst aus der Küche und flüchteten unerkannt.

Einbruch auf Grundstück in Heiligendorf

In der Straße Steinweg in Heiligendorf gelangten Unbekannte zwischen Samstagnachmittag 16.30 Uhr und Sonntagmittag 13.00 Uhr unbemerkt auf das Grundstück der Hauseigentümer. Hier begaben sie sich auf die von der Straße nicht einsehbaren Gebäudeseite und öffneten mit Gewalt ein Kellerfenster. Anschließend betraten sie sämtliche Räume durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Letztlich verließen die Täter das Wohnhaus über die Terrassentür und flüchteten in unbekannte Richtung.

Tankstelle in Wolfsburg aufgebrochen

Die letzte registrierte Tat ereignete sich am Montagmorgen gegen 4 Uhr in der Breslauer Straße. Hier öffnete ein Unbekannter gewaltsam das Fenster einer Tankstelle und gelangte durch dieses ins Innere des Verkaufsraums. Anschließend entwendete er Tabakwaren und flüchtete in unbekannte Richtung.

Polizei Wolfsburg bittet um Hinweise

Die Polizei hat in allen Fällen entsprechende Strafverfahren eingeleitet und hofft darauf, dass Zeugen Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Zuständig ist die Polizeiwache in der Heßlinger Straße: .

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg

(05361) 46460

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de