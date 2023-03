Barnstorf – Spontane Hallensperrung sorgt für Ärger

Hals über Kopf musste die Trampolin-Sparte vom SV Barnstorf jetzt ihre Stadtmeisterschaft mit 88 Teilnehmern vom Kindesalter aufwärts, 17 Kampfrichtern und vielen Eltern aus der Barnstorfer Halle verlegen. Der Trampolin-Cup findet dieses Wochenende statt. Am Donnerstag hatte die Stadt die Halle gesperrt. Der Grund: Vom Hochbau an einem Träger festgestellte Verformungen. Gefahr sei im Verzug. Diese Auskunft hatte der Verein auf beharrliche Nachfrage in der Verwaltung am Freitagmittag erhalten.

Zuvor war dem Verein lediglich mitgeteilt worden, dass es kommenden Montag eine statische Überprüfung im Zusammenhang mit einem seit geraumer Zeit kaputten Trennvorhang geben soll. Von Gefahr war da noch nicht die Rede, der Vorhang müsse allerdings am Montag komplett abgenommen werden.

Die Stadt hat die Sporthalle vom SV Barnstorf kurzfristig gesperrt. Es geht um Verformungen an einem Träger. Foto: Benstem

Insgesamt werden bei der Stadtmeisterschaft bis zu 250 Menschen zusammenkommen. Der Wettkampf findet jetzt in der Reislinger Dreifeldhalle statt. Die sich die Trampolinspringer mit Tischtennis teilen müssen.

Angelika Kleppin, Mutter einer Teilnehmerin und ehrenamtliche Helferin kritisiert: „Das frühzeitige Signal der Verwaltung hat gefehlt. Die Sache mit dem Trennvorhang ist lange bekannt. Und so einfach ist es nicht, einen Wettkampf mal eben woanders hin zu verlegen. Aber wir sind ja froh, dass er mit Hilfe der Reislinger und Vorsfelder stattfinden kann.“

SV-Vorsitzender Jan Schneider sagt: „Dass die Stadt bei einer solchen Gefahr keine andere Möglichkeit hat, ist völlig klar und natürlich in unserem Sinne. Wir brauchen aber grundsätzlich frühzeitigere Informationen, Transparenz, dass man uns einbindet.“ Letztlich gehe es ums Ehrenamt.

Trainer Claudius Meyer erklärt: „Natürlich sind wir froh, wenn unsere Halle instand gesetzt wird. Und ebenso, dass wir kurzfristig nach Reislingen umziehen können.“ Das Ganze sei aber eine ziemliche Hauruck-Aktion und nur dank vieler ehrenamtlichen Unterstützer zu machen. Etliche weitere Barnstorfer schließen sich dieser Kritik und Forderung an. Die Hoffnung im Verein ist jetzt, dass die Halle schnell wieder nutzbar ist. Und es taucht auch die Frage bei den Sportlern auf, ob es die jetzt festgestellte Gefahr durch Materialverformungen schon länger gab?

Wir haben bei der Stadt nachgefragt und folgende Antworten erhalten: „Am Mittwochnachmittag wurde dem zuständigen Fachbereich seitens des Statikers mitgeteilt, dass die Nutzung der Halle umgehend zu untersagen ist“, teilt Karen Pollex von der städtischen Kommunikationsabteilung mit. „Am lastabtragenden Dachbinder, an dem der Trennvorhang befestigt ist, sind Verformungen aufgetreten. Erst nach Abklärung der Trag- und Gebrauchsfähigkeit kann abschließend entschieden werden, ob eine weitere Nutzung möglich ist oder Stabilisierungen des Binders erforderlich sind.“ Eine Statik-Untersuchung sei umgehend beauftragt wurden, ein Ergebnis liege aber noch nicht vor. Insofern habe der Fachbereich hier eine Gefahr für die Nutzerinnen und Nutzer der Sporthalle gesehen und daher die Sporthalle Barnstorf kurzfristig gesperrt.

Zum Trampolin-Cup dieses Wochendend erläutert die Verwaltungsvertreterin: „Der Cup war der Stadtverwaltung bekannt. Aufgrund der möglichen Gefahr für die Nutzerinnen und Nutzer der Halle, war eine Durchführung des Cups in der Sporthalle in Barnstorf nicht möglich. Die Kolleginnen und Kollegen des Sportbereiches haben in diesem Fall sehr schnell reagiert und eine Lösung (Sporthalle in Reislingen) gefunden, damit die Veranstaltung stattfinden kann.“

Nach der Abklärung der Trag- und Gebrauchsfähigkeit könne entschieden werden, ob eine weitere Nutzung möglich oder ob eine Stabilisierung des Dachbinders erforderlich sei. Karen Pollex: „Anfang der nächsten Woche soll kurzfristig der vorhandene Trennvorhang abgenommen und die Halle kurzfristig wieder freigegeben werden. Eine abschließende Statikprüfung wird anschließend erfolgen. Ob und wann der Vorhang also erneuert (oder stabilisiert) wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen.“

Kommentar von Barbara Benstem: Ein Hoch auf das Ehrenamt! Am liebsten in Sonntagsreden?

Uwe Richter ist seit drei Jahrzehnten Vorsitzender beim TSV Hehlingen. Da muss schon Herzblut im Spiel sein. Er sieht, ebenso wie die Barnstorfer Trampolintrainer, Eltern und Helferschar, bei der Verwaltung reichlich Luft nach oben, wenn es um Unterstützung des Ehrenamtes geht. Um Transparenz geht es ihnen, informiert und mitgenommen zu werden. Dass man an einem Strang zieht zum Wohle der Gesellschaft. Die Hehlinger fordern den Runden Tisch, damit Fußballplatz und Wasserpark vorankommen. Die Barnstorfer sind sauer, weil lange Zeit ein kaputter Trennvorhang in ihrer Halle kaum Rolle spielte. Jetzt wurde ohne Vorwarnung die Halle gesperrt. Gefahr im Verzug, weil sich ein Träger offenbar verzogen habe, hieß es auf beharrliches Nachhaken schließlich. Hals über Kopf (und dank der Hilfe vieler) konnte der Wettbewerb in eine andere Halle verlegt werden.

Es geht einmal mehr um den Umgang mit Ehrenamtlichen. Deren Arbeit in der Stadt immer wieder in den höchsten Tönen gelobt und herausgestellt wird. Das alles ist Wasser auf die Mühlen derer, die dies nur für Sonntagsreden halten.

