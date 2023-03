Staugefahr: Stadt Wolfsburg saniert Braunschweiger Straße

Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen: Bei einem weiteren Abschnitt der Braunschweiger Straße in Wolfsburg soll in diesem Sommer die Asphaltdecke saniert werden. Dabei handelt es sich um das Teilstück stadteinwärts von der Einmündung Rabenbergstraße bis zum Burgwall, wie die Stadt mitteilt.

„Die Arbeiten sollen in den Sommerferien in zwei Bauabschnitten, vorbehaltlich des notwendigen Ratsbeschlusses, durchgeführt werden“, heißt es vonseiten der Verwaltung. Die beiden Bauphasen sollen jeweils eineinhalb Wochen dauern. In dieser Zeit wird jeweils die Asphaltschicht erneuert, erforderliche Reparaturen an Borden und Abläufen durchgeführt, Schleifen geschnitten und die neue Markierung hergestellt. Die Gesamtkosten sollen sich auf rund 250.000 Euro belaufen.

Im ersten Abschnitt wird der Einmündungsbereich der Rabenbergstraße saniert. Dafür wird der Verkehr auf der Braunschweiger Straße südlich des Ausbaubereiches auf eine Spur eingeengt und an der Baustelle vorbeigeführt. Die Rabenbergstraße wird in diesem Bereich einseitig und von Norden kommend zur Sackgasse. „Der Ortsteil Rabenberg ist in dieser Zeit ausschließlich über die Einmündung Burgwall zu erreichen und zu verlassen“, teilt die Stadt mit.

Weniger Verkehr in Wolfsburg in den Sommerferien

Unter einer einseitigen Sperrung werden anschließend in einer weiteren Bauphase die beiden Hauptfahrstreifen der Braunschweiger Straße stadteinwärts zwischen der Rabenbergstraße und dem Burgwall erneuert. Der Verkehr wird in dieser Zeit dann einspurig über die Rabenbergstraße und den Burgwall umgeleitet. Das Bürogebäude des VVD ist während der Sperrung der Braunschweiger Straße über den Parkplatz Burgwall 17 weiterhin erreichbar.

„Weil aufgrund der Ferienzeit mit deutlich geringerem Verkehrsaufkommen gerechnet wird, wurde das Bauvorhaben bewusst in die Sommerferien gelegt. Die Verkehrsführung wurde im Vorfeld mit der Verkehrsbehörde und der Berufsfeuerwehr abgestimmt“, erklärt Oliver Iversen, Leiter des Geschäftsbereiches Straßenbau und Projektkoordination bei der Stadt Wolfsburg.

Im vergangenen Jahr war auf der Braunschweiger Straße stadteinwärts ein erster Streckenabschnitt saniert worden. Dieser befand sich zwischen dem Burgwall und der Straße Am Rotheberg.

red

