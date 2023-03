Wolfsburg. Damit sollen Gänse am Überqueren der Straße in Wolfsburg gehindert werden. Doch für Radfahrer und Fußgänger bringt das Einschränkungen mit sich.

Für die Gänse am Schillerteich hat die Stadt Wolfsburg einen Geflügelzaun aufstellen lassen.

Naturschutz Stadt Wolfsburg stellt einen Geflügelzaun am Berliner Ring auf

Weil sich bereits die ersten Gänse sammeln, hat die Stadt Wolfsburg jetzt – wie in den vergangenen Jahren – einen engmaschigen Geflügelzaun am Großen Schillerteich aufgestellt. Damit soll das Federvieh insbesondere am Überqueren des Berliner Rings gehindert werden. Das berichtet die Stadtverwaltung.

„In der Vergangenheit kam es auf dieser Hauptstraße durch die Tiere häufig zu Gefahrensituationen für den Autoverkehr. Das wollen wir mit dem Aufstellen dieser rund 700 Meter langen Barriere minimieren“, erklärt Verena Lohrenz, stellvertretende Leiterin des Geschäftsbereiches Grün.

Der Zaun verläuft am Berliner Ring vom Kreuzungsbereich Nordsteimker Straße in nördlicher Richtung bis vor das Schillerteich-Center und in südlicher Richtung bis etwa gegenüber dem Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg.

Gehweg muss gesperrt werden

Der begleitende Radweg entlang des Berliner Rings in Fahrtrichtung Westen kann in Höhe der Bushaltestelle VW-Bad nicht verlassen werden. Ebenso ist der Gehweg direkt zu dieser Bushaltestelle vom Großen Schillerteich kommend für Fußgänger gesperrt. Die Bushaltestelle bleibt jedoch weiterhin aus Richtung Westen kommend erreichbar, ebenso wie der Kreuzungsbereich an der Nordsteimker Straße. Die Wege um den Schillerteich sind weiterhin ohne Einschränkung nutzbar.

Im Vorjahr diente ein weiterer Zaun dem Schutz der Ufervegetation vor Tritt- und Fraßschäden durch die Gänse. Inzwischen trägt dort eine beständige Ufer- und Saumvegetation zur ökologischen Aufwertung des Gewässers und der innerstädtischen Grünfläche bei. „Diese natürliche Barriere für die Gänse macht einen weiteren Zaun an der Stelle entbehrlich“, teilt die Stadt mit.

Zäune bleiben bis zum Abschluss der Mauser

Der Zaun soll mindestens solange stehen bleiben, bis bei den Gänsen die Mauser abgeschlossen ist und sie wieder fliegen können. Damit werde gegen Ende Juni gerechnet. Zusätzlich werden auch wieder Hinweisschilder in diesem Bereich des Berliner Rings aufgestellt, um auf mögliche Gefahrensituationen hinzuweisen.

