Erste Sahne: Plätze für Kaffee-Tasting in Autostadt gewinnen

Ein guter Kaffee gehört für viele Menschen zu einem gelungenen Tag einfach dazu. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, auch zu den Kaffee-Liebhabern zählen und mehr über das Kultgetränk erfahren wollen, sollten Sie bei unserer Verlosung mitmachen.

Kaffee-Workshop im Autostadt-Café – mitmachen und gewinnen

Unsere Zeitung verlost 1x 2 Plätze für ein Kaffee-Tasting in der Autostadt Wolfsburg. Das geschulte Team des Cafés „Erste Sahne“ führt die Gewinner am Freitag, 3. März, ab 18 Uhr in die Welt des Kaffees ein. In der hauseigenen Kaffeerösterei unternehmen die Gewinner eine Reise vom Rohkaffee aus verschiedenen Anbauländern bis hin zur servierten Kaffeespezialität. Gemeinsam rösten die Teilnehmer ihre eigene Bohnenmischung aus dem bestehenden Sortiment. Sie erhalten einen Überblick über die verbreitetsten Zubereitungsarten und lernen die grundlegenden Techniken beim Thema „Latte Art“, der Kunst mit Milchschaum zu malen, kennen. Darüber hinaus probieren die Gäste die Kaffeekreationen der „Ersten Sahne“ und neue Trends wie Nitro infused Coffee.

So können Sie zwei Plätze gewinnen

Wer zwei Plätze gewinnen möchte, schreibt eine E-Mail mit Name, Adresse und Telefonnummer an:redaktion.wob@funkemedien.de. Stichwort: „Erste Sahne“. Einsendeschluss: Mittwoch, 1. März. red/mk

