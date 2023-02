Diese Tiere in Wolfsburg suchen dringend ein neues Zuhause

Wolfsburg. Statt wenigen Wochen warten Tiere in Wolfsburg aktuell monatelang auf neue Besitzer. Das bringt die Tierschützer in Not. Das sind die Probleme.

Einen hoffnungslosen Fall hat Jennifer Bastian noch nie erlebt. „Wir sind deutschlandweit dafür bekannt, schwere Fälle aufzunehmen“, sagt sie, „da wächst das Herz dran.“

Gemeint sind: Schwer vermittelbare Tiere. Kranke Tiere, verhaltensauffällige Tiere. Tiere, die ihre Vorbesitzer gebissen haben, mit denen es Probleme gab, die falsch gehalten wurden. „Ich habe Tierpsychologie studiert, mir ist es wichtig, die Tiere erst mal wieder aufzupäppeln“, sagt Bastian. Sie engagiert sich in der Wolfsburger Tierhilfe, einem Verein, der vor allem Katzen aufnimmt und vermittelt.

Tierschützerin: Immer mehr Menschen halten Tiere falsch

Die Ehrenamtlerin ist überzeugt davon, dass man so gut wie jedes Tier wieder auf die Beine bringen kann. Was sie aber auch erlebt: Dass sich die Fälle häufen, in denen die Menschen mit ihrem Haustier überfordert sind. „Es kommt aktuell öfter vor, dass Katzen alleine in einer Wohnung gehalten werden. Und auch, dass die Tierarztkosten so massiv gestiegen sind, stellt einige Halter vor Herausforderungen.“ Das führe immer öfter auch zur Entscheidung, das Tier abzugeben.

Die britische Kurzhaar-Dame Kiwi sucht schon länger ein neues Zuhause. Foto: Tierschutz Wolfsburg und Umgebung / Privat

Für Bärbel Gädke ist das größte Problem: „Es gibt einfach zu viele Katzen.“ Seit Jahrzehnten ist Gädke im Tierschutz aktiv. Die Vorsitzende des Vereins Tierschutz Wolfsburg und Umgebung kritisiert scharf vor allem Landwirte, auf deren Höfen Katzen lebten, für die sie sich aber nicht verantwortlich fühlten. „Da versuchen wir immer wieder, ins Gespräch zu kommen, und kastrieren viele Katzen selbst. Leider sind viele nicht einsichtig.“

Tierheime und Pflegestellen sind überfüllt

Jedenfalls seien die Tierheime überfüllt, landauf, landab, sagt Jennifer Bastian von der Tierhilfe. „Wir vermitteln aktuell ganz schlecht. Früher dauerte es vier bis acht Wochen, bis eine Katze ein neues Zuhause hatte. Jetzt dauert es vier bis sechs Monate.“ Hintergrund sei, dass das Portal Ebay Kleinanzeigen seine Richtlinien für Inserate verschärft habe – um illegalen Tierhandel einzudämmen. „Eine gute Sache, aber diese Maßnahme trifft uns halt auch“, sagt Bastian.

Immerhin: Es gibt keine Maximaldauer, die Tiere bei der Tierhilfe verweilen können. „Ich würde nie aus Kostengründen ein Tier einschläfern lassen“, sagt Bastian klar. Wobei das laut Tierschutzgesetz und Tierheimordnung sowieso nicht erlaubt ist: Die Tötung ist nur zulässig, wenn das Tier zum Beispiel durch eine Krankheit qualvolle Schmerzen durchleiden muss.

Schwierige Tiere werden in Wolfsburg trainiert, bevor sie vermittelt werden

Twix ist sieben Jahre und lebt im Tierheim Wolfsburg. Er ist schwer vermittelbar, weil er durch die falsche Erziehung Verhaltensauffälligkeiten entwickelt hat. Foto: WBG Wolfsburg / Privat

Auch das Tierheim der Stadt Wolfsburg kennt kein Datum X, an dem die Tiere vermittelt sein müssen. „So lange die Unterbringung im Tierheim nicht zu Schmerzen, Leid oder Schäden führt, bleibt das Tier in der Obhut des Tierheims“, heißt es auf Anfrage.

Was ist aber mit verhaltensauffälligen Tieren? Jennifer Bastian sagt, dass man immer einen Weg finde, wenn man wolle: Sie arbeite im Zweifelsfall vor allem bei Hunden mit Tiertrainern zusammen. Auch im Tierheim Wolfsburg werden die schwer vermittelbaren Tiere trainiert, damit sie friedlich mit Menschen zusammenleben können.

Tierheim Wolfsburg: „Charakterstarke“ Hunde sind schwer vermittelbar

Aktuell am längsten warten im Tierheim die Hunde Mücke, Twix und Bella auf ein neues Zuhause. „Alle Hunde sind zum einen sehr charakterstark und haben zum anderen eine fehlerhafte Erziehung durchleben müssen. Diese Kombination macht es sehr schwer, die richtigen Menschen für diese Hunde zu finden“, teilt die Stadt mit. Manchmal sei aber auch eine bestimmte Rasse schwerer vermittelbar als andere. Für diesen Fall arbeite man mit anderen Tierheimen der Region zusammen.

Zwei schwarze Katzen leben schon seit Mai in der Obhut von Bärbel Gädke vom Tierschutz Wolfsburg. Foto: Tierschutz Wolfsburg und Umgebung / Privat

„Ein Jahr ist die längste Zeit, die ein Tier auf eine Vermittlung warten musste“, sagt Jennifer Bastian. Aktuell hat sie zwei Liebchen in Obhut, für die es vielleicht schwer werden könnte: Einer Katze musste ein Hinterbein amputiert werden, einem anderen fehlen sogar beide Hinterbeine. „Wobei: Manchmal lassen sich Katzen mit Handicap sogar besser vermitteln, weil die Menschen Mitleid haben, es aber keine so hohen Folgekosten gibt wie bei chronischen Krankheiten“, überlegt Bastian.

Diese Tiere warten schon besonders lange auf ein Zuhause:

Zwei Blaustirnamazonen und zwei Graupapageien leben aktuell bei Bärbel Gädke. Sie sollten von Menschen mit Erfahrung mit exotischen Vögeln adoptiert werden und freuen sich über Freiflug. Kontakt: Tierschutz Wolfsburg und Umgebung: 0172 4337335; info@tierschutzwolfsburg.de

und zwei leben aktuell bei Bärbel Gädke. Sie sollten von Menschen mit Erfahrung mit exotischen Vögeln adoptiert werden und freuen sich über Freiflug. Kontakt: Tierschutz Wolfsburg und Umgebung: 0172 4337335; info@tierschutzwolfsburg.de Die Katzendame „ Kiwi “ ist sehr klug und sollte von verantwortungsbewussten Tierfreunden aufgenommen werden. In ihrem vorherigen Zuhause rebellierte sie gegen die Haltung als einsame Wohnungskatze. Kontakt: Tierschutz Wolfsburg und Umgebung: 0172 4337335; info@tierschutzwolfsburg.de

„ “ ist sehr klug und sollte von verantwortungsbewussten Tierfreunden aufgenommen werden. In ihrem vorherigen Zuhause rebellierte sie gegen die Haltung als einsame Wohnungskatze. Kontakt: Tierschutz Wolfsburg und Umgebung: 0172 4337335; info@tierschutzwolfsburg.de In der Obhut von Jennifer Bastian befinden sich zahlreiche Katzen; unter anderem eine Katze , der zwei Beine amputiert werden mussten. Einer weiteren Katze musste ebenfalls ein Bein amputiert werden. Kontakt: Tierhilfe Wolfsburg: (05361) 3070775; tierhilfe.wolfsburg@t-online.de

, der werden mussten. Einer weiteren Katze musste ebenfalls werden. Kontakt: Tierhilfe Wolfsburg: (05361) 3070775; tierhilfe.wolfsburg@t-online.de Zwei schwarze Katzen warten seit Mai, zwei grau getigerte Katzen warten schon seit einem Jahr auf eine Vermittlung. Sie sind entwurmt, kastriert, fit und munter. Kontakt: Tierschutz Wolfsburg und Umgebung: 0172 4337335; info@tierschutzwolfsburg.de

warten seit Mai, zwei grau getigerte Katzen warten schon seit einem Jahr auf eine Vermittlung. Sie sind entwurmt, kastriert, fit und munter. Kontakt: Tierschutz Wolfsburg und Umgebung: 0172 4337335; info@tierschutzwolfsburg.de Am längsten leben die Hunde Mücke, Twix und Bella im Tierheim. Alle Hunde sind zum einen sehr charakterstark und haben zum anderen eine fehlerhafte Erziehung durchleben müssen. Kontakt: Tierheim Wolfsburg: (05362) 51063; tierheim@wbg-wob.de

