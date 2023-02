Einbrüche in Ehmen und Fallersleben – Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg. In Ehmen stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein, in Fallersleben in ein Geschäft für Tierbedarf. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte Täter sind zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in ein Einfamilienhaus in Ehmen und zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in ein Geschäft in Fallersleben eingebrochen. Das berichtet die Wolfsburger Polizei. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit unbekannt.

Der Einbruch in Ehmen geschah demnach zwischen 17.30 Uhr am Montag und 10.30 Uhr am Dienstag in der Straße Kreuzkamp. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Eigentümer, beschädigten die Rollläden an einem Fenster und verschafften sich darüber Zutritt. Im Inneren durchsuchten sie Schränke nach Wertgegenständen.

Am Mittwochmorgen verständigte der Mitarbeiter eines Geschäftes für Tierbedarf an der Wolfsburger Landstraße in Fallersleben die Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass in das Gebäude eingebrochen worden war. Zu Beginn seiner Arbeit bemerkte der Angestellte wider Erwarten geöffnete Schranktüren. Nach bisherigen Ermittlungen versuchten die Einbrecher zudem, einen Tresor zu öffnen. Dies gelang ihnen nicht. „Wie sich die Täter Zugang zum Gebäude verschafft haben, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen“, erklärt die Polizei.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, sollen sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer (05361) 4646-0 melden.

