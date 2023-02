Februar 1993: Volkswagen eröffnet Seat-Fertigung in Martorell

Martorell. Der Volkswagen-Konzern eröffnete am 22. Februar 1993 in Martorell, 30 Kilometer westlich von Barcelona, ein neues Werk für Seat.

„Die neue Seat-Fabrik in Martorell ist das modernste Automobilwerk in Europa und bietet alle Voraussetzungen für höchste Produktivität“, erklärte Konzernchef Dr. Ferdinand Piëch bei der offiziellen Werkseröffnung, wie aus einer Mitteilung von Volkswagen hervorgeht. Zu der Veranstaltung begrüßte der Präsident der Seat S. A., Juan Antonio Díaz Álvares, prominente Gäste wie den spanischen König Juan Carlos und eine Delegation hochrangiger Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung.

Die neue Fabrik in Spanien sei ein Meilenstein für die europäische Automobilproduktion gewesen und habe Maßstäbe im Hinblick auf neue Formen der Arbeitsorganisation, Produktivität, Qualität und Ökologie gesetzt. Das Werk, in dem der Seat Ibiza gefertigt werden sollte, wurde mit einem Investitionsvolumen von 3,6 Milliarden DM in nur 34 Monaten Bauzeit fertiggestellt. Etwa 6000 Mitarbeiter waren seinerzeit dort beschäftigt. Die jährliche Fertigungskapazität habe bei 350.000 Fahrzeugen gelegen, was einer arbeitstäglichen Produktion von rund 1500 Fahrzeugen entsprochen habe.

Das Werk war ausgestattet mit einer modernen Lackiererei und einem optimierten Montagebereich

Auf einer bebauten Fläche von 404.000 Quadratmetern habe das Werk eine der modernsten, auf neuesten Erkenntnissen basierenden Lackierereien und einen optimierten Montagebereich gehabt. Im Presswerk wurden der Mitteilung zufolge auf Hochgeschwindigkeitspressen Großteile gefertigt und im Karosserie-Rohbau manuelle Tätigkeiten mit automatisierten Arbeitsvorgängen kombiniert. Neue Robotertechnik und umfangreiche Datenverarbeitungssysteme schafften die Grundvoraussetzungen für höchste Fertigungsqualität. Nicht zuletzt wurden Volkswagen zufolge bei Seat in Martorell zukunftsorientierte und modernste Umweltschutzmaßnahmen umgesetzt.

red

