Allerpark: Kita-Kinder auf den Spuren der Wolfsburger Grizzlys

War das eine Aufregung: Die Lovebirds von der mehrsprachigen Edith-Stein-Kita machten jetzt einen besonderen Ausflug: Sie begaben sich, betreut von großen Kufencracks der Grizzlys, dem Verein im Allerpark, der bekanntlich in der Deutschen Eishockeyliga spielt, aufs Eis. 24 Mädchen und Jungen streiften die Schlittschuhe über und machten ihre ersten Geh- oder besser gesagt Fahrversuche auf dem glatten Parkett. Und es ging natürlich auch schon um Eishockey – denn wer einmal ein großer oder eine große Grizzly werden will, muss frühzeitig beginnen.

Die jungen Kufencracks und ihre Betreuerin hatten viel Spaß auf dem blanken Parkett. Foto: Privat

Große Aufregung vor dem Eislauf-Abenteuer

Schon Tage vorher wuchs die Aufregung. Dann war das Eislaufabenteuer da. Zunächst lernten die kleinen Kufencracks, wie man die Eislaufstiefel an den Fuß bekommt, wie die Kufen befestigt sind. Und natürlich erzählten die Trainer Christoph, Daniel, Moritz und Liam von Canada und wo der Eishockeysport überhaupt herkommt. Es ging um Teamgeist und schlaue Taktik und wie man den Puck am besten ins Netz bekommt. Dann musste die Ausrüstung angezogen werden: Ellenbogen- und Knieschützer und natürlich der Helm gehörten zum Equipment. Erst mit der Eislaufhilfe und dann auch schon mal ohne machten die Mädchen und Jungen die ersten Versuche. Klar, dass man da immer wieder auf dem Hintern saß. „Aber vor Spaß und Eifer waren sie gleich immer wieder auf den Füßen und es wurde sogar nicht ein einziges Mal geweint. Sie sind so tough“, so Erzieherin Katie Soòs über ihre Kita-Kinder. Spielerisch ging es schnell voran. Den „rollenden Spongebob“ einfangen und in Sicherheit bringen zählten dazu. Und es gab eine Eisdisco mit farbigen Lichtern zum Finale!

Mit Eislaufhilfen wurden die ersten Meter bestens bewältigt. Foto: Privat

Eine besondere Erinnerung

Danach war allerdings immer noch nicht Schluss dieses Abenteuers. Denn jetzt kam die Maschine, die das Eis für die großen Grizzlys wieder glatt machte. Und staunend verfolgten die Kleinen, wie die Profis ihre schweren Outfits überzogen und auf einmal noch viel mächtiger auf dem Eis erschienen.

Selbstredend gab es für die kleinen Kufencracks dann noch das offizielle Zertifikat fürs Nachwuchstraining bei den Grizzlys als Erinnerung mit auf den Weg. Und die Einladung, mal wieder beim Training vorbeizuschauen und vielleicht selbst ein großer Eishockeystar zu werden. „Aber selbst wenn das nicht eintrifft, werden wir uns immer an diesen tollen Tag und das Abenteuer bei den Grizzlys erinnern“, freut sich Katie Soòs über diesen besonderen Ausflug.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de