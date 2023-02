Rudelsingen in Wolfsburg – Jeder kann mitmachen

Das Rudelsingen in Wolfsburg mit Simon Bröker und Maximilian Saul findet am 28. Februar statt.

Das 22. Rudelsingen mit Simon Bröker und Maximilian Saul findet am Dienstag, 28. Februar, ab 19.30 Uhr im Hallenbad – Kultur am Schachtweg, Schachtweg 31, statt. In lockerer Atmosphäre treffen sich Menschen jeden Alters, um gemeinsam Hits und Gassenhauer von damals bis heute zu singen, wie die Rudelsingen Gesellschaft aus Münster mitteilt. Dabei werden die Teilnehmer vom Sänger angeleitet und von einem Pianisten begleitet. Die Texte werden per Beamer an die Wand projiziert.

Ohne Vorkenntnisse kann jeder mitsingen

„Singen ist gesund, stärkt unser Immunsystem und macht auch noch so viel Spaß! Ein buntes Programm mit legendären Songs und Evergreens überrascht, freut und fordert nicht nur das eigene Erinnerungsvermögen, sondern auch die Stimmbänder, denn man muss raus aus seiner Komfortzone, rein in eine aufrechte Haltung mit viel Körperspannung und positiver Einstellung“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Wer noch nie beim Rudelsingen dabei war, könne sich bedenkenlos dazugesellen, denn Vorkenntnisse würden nicht gebraucht, und das brandneue Programm biete für jede und jeden das passende Lieblingslied.

Miteinander Musik erleben

Beim Rudelsingen kommen dem Veranstalter zufolge seit elf Jahren bundesweit Menschen zusammen, um miteinander Musik zu erleben. Generationenübergreifend wird der eigene Gesang Teil eines großen Chores. Viele Welthits stehen demnach bei jedem Rudelsingen-Abend auf dem Programm – Rockklassiker treffen auf Schlager und Chansons und Radio-Hits auf Opernarien. Diese bunte Mischung sorge bei allen Teilnehmern für gute Laune, frische Erinnerungen an die Entstehungszeit der Welthits auf und mache Lust auf mehr.

Zehn Rudelsingen-Teams präsentieren der Mitteilung zufolge die Liederauswahl bundesweit „mit viel Humor und Unterhaltung“ und begleiten das Publikum instrumental von Song zu Song. „Bei unserem Rudelsingen geht es um den gemeinsamen Moment, der noch Tage nachhallt und glücklich macht, das wissen wir seit dem Beginn unserer Veranstaltungen“, sagt Simon Bröker, Vorsänger beim Rudelsingen. Er begleitet das Rudel gemeinsam mit Maximilian Saul am Piano.

Wer das Rudelsingen nicht verpassen will, kann sich noch Restkarten zum Preis von 14 Euro unter www.hallenbad.de besorgen. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website www.rudelsingen.de.

red

