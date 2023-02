Wolfsburg. Reinigungskräfte entdecken die Unbekannten nachts in einem Vorsfelder Fitnessstudio.

Mit Gewalt sind unbekannte durch eine Glastür in ein Wolfsburger Fitnessstudio eingebrochen.

Blaulicht Wolfsburg Täter brechen ein in Vorsfelder Fitnessstudio

Zwei Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in ein Fitnessstudio im Wolfsburger Stadtteil Vorsfelde eingebrochen, teilt die Polizei mit. Kurz nach Mitternacht haben zwei Reinigungskräfte zwei Personen in dem Studio im Alten Damm entdeckt und die Polizei verständigt. Die Täter hatten sich gewaltsam durch eine Glastür Zutritt verschafft. Die Unbekannten durchsuchten Schränke im Fitnessstudio nach Diebesgut.

Zeugen verscheuchen wohl Einbrecher in Wolfsburg

Stellen konnten die Polizisten kurze Zeit später keinen der beiden gesehenen Einbrecher, heißt es. Sie seien durch die Zeugen vermutlich verscheucht worden.

