Das Wetter schreckt Neindorfer Karnevalisten nicht

Der „Joker“ aus dem gleichnamigen US-amerikanischen Thriller tanzte am Samstag zusammen mit Bugs Bunny und laufenden M&Ms über die Schulstraße, flankiert von Jungs den Pilotenuniformen aus Top-Gun. „Endlich kann das beliebte Wurstsammeln in Neindorf wieder stattfinden“, freute sich Silke Hitschfeld, Ortsbürgermeisterin von Almke und Neindorf.

2019 war die Veranstaltung auf Grund mangelnder Helfer und in den Jahren 2021/2022 pandemiebedingt ausgefallen. „Aber nach der Gründung der Dorf-AG ist wieder neuer Schwung ins Dorfleben gekommen, jetzt ziehen wieder alle an einem Strang“, betonte Silke Hitschfeld.

Und so trafen sich gut 30 kostümierte Erwachsene und Kinder an der Freiwilligen Feuerwehr in der Schmiedestraße, um von Haustür zu Haustür zu ziehen und frische Lebensmittel zu sammeln. Darunter auch eine ganze Gruppe Feiernder in Blau, sogar mit blau geschminkten Gesichtern, und roten runden Hüten aus Krepp-Pappe auf dem Kopf, darunter gelbe und blaue Perücken: Sie hatten sich als Pustefix-Flaschen verkleidet.

Von Haustür zu Haustür in Neindorf

Zum ersten Mal mit von der Partie war die achtjährige Aria Blümke, die zusammen mit ihrem Papa Bernd Judo trainiert und deshalb als Judoka ging, Mama Katrin war eine Drachenreiterin. Philipp Potrafke kam als Bayer – zeigte dabei sogar sehr viel Haut. „Ich bin schon als Kind und später als Jugendlicher beim Wurstsammeln mitgelaufen“, erinnerte sich Thomas Pittelkow, der stilecht mit schwarzer Wuschelkopf-Perücke und in Deutschland-Fußballer-Klamotten als ehemaliger Nationalspieler Paul Breitner verkleidet war und Sohn Ben (14) im Schlepptau hatte: „Es ist herrlich, wenn man so viele bekannte Gesichter wieder trifft. Am schönsten aber ist es, wenn die Neindorfer uns Narren an ihrer Haustür mit Getränken oder Musik empfangen und uns zu einem Tänzchen einladen.“

Dass es in diesem Jahr keinen Trecker gab, zudem ziemlich heftig nieselte und der Wind von allen Seiten kam, tat dem Ganzen keinen Abbruch, denn Bernd Häßler stellte sein Auto zur Verfügung, kuppelte daran einen Anhänger an, bunt geschmückt mit Luftballons, in dem die Getränke verstaut wurden und auf dem sich auch die Musikboxen für die närrische Stimmung befanden. Am Abend wurden Wurst, Eier, Käse, Getränke und Gurken dann im Sportheim des TSV Neindorf am Waldsportplatz verzehrt.

